¿El 'Joker/Guasón' es homosexual?

¿Es relevante que un personaje fícticio tenga definida su sexualidad? Para una ciudadana rusa la respuesta es: sí. Elena Shestakova ha pedido a la editorial DC Comics que declare al Joker/Guasón abiertamente homosexual.

A través de una petición en el portal Change.org ha iniciado un movimiento para reivindicar los derechos sexuales del archienemigo de Batman.

"El Joker tiene muchos rasgos femeninos: usa lápiz labial, se pinta las uñas y usa tacones altos. Nos damos cuenta de que algunas de estas cosas son estereotipadas, pero dan una imagen muy clara", se lee en la solicitud que ha realizado.

La propuesta ha generado polémica entre los fanáticos de la saga del Hombre Murciélago encontrando apoyo y rechazo. En su explicación, Shestakova refiere que Neil Adams, uno de los más emblemáticos dibujantes del Caballero Nocturno, aseguró que el Joker era gay.

El dicho de la mujer, se basa en las declaraciones que están contenidas en el libro Comic Files Magazine Spotlight on Batman Files publicado en 1986: "Cuando Neal Adams hizo su propia versión del Joker en 1973, decidió que el Joker siempre había sido homosexual. Así que no solo devolvió la crueldad original al personaje, sino que agregó referencias veladas a este aspecto como si fuera poco. Cuando Bob Kane le hizo notar esta alteración en la convención de cómic de Nueva York de 1973, se sorprendió y se quedó sin palabras".

El Joker fue creado en 1940 por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane, quienes también idearon a Batman y a pesar de que han pasado 78 años desde aquel suceso no existe una historia de origen oficial, ciertos cómics sobre los orígenes coinciden en algunos elementos: el Guasón se llama Jack, adoptó la identidad de Red Hood antes de ser la contraparte del encapuchado y su apariencia se debe a un accidente en una planta de químicos.

En su sitio web, la base de datos de los personajes de la editorial no hace alusión a la sexualidad del Príncipe Payaso.

La historia más popular entre los fanáticos sobre el criminal fue publicada en 1988 bajo el nombre de Batman: The Killing Joke, ahí se presentan una serie de 'flashbacks' que muestran los problemas financieros que tenía desempeñándose como un cómico, por los cuales apenas podía mantener a su esposa que se encontraba embarazada.

La relación que se muestra en la aclamada novela gráfica muestra una batalla eterna entre Batman y el Guasón, donde uno no puede existir sin el otro.

En 2008, DC Comics publicó la Enciclopedia Esencial de Batman, de Robert Greenberger, donde se establece oficialmente que "donde Batman representaba la ley y el orden, el Joker lo retorció encarnando el caos. Nunca se explicó cómo se volvió del hombre normal al loco de cara pastosa".

Incluso, en la serie Injustice: Gods Among Us, o Injustice: Dioses entre nosotros lanzada en 2013, el Joker tiene una hija de nombre Lucy Quinzel, su madre es el personaje Harley Quinn. El interés amoroso del criminal, fue creado para la serie animada de los años 90 y desde entonces es considerada como su única relación sentimental en las tiras cómicas.

Hasta el momento la editorial no ha emitido alguna postura al respecto, pero esta iniciativa se suma a los últimas peticiones realizadas por fans para incluir derechos sexuales entre los caracteres ficticios.

En octubre de 2017 Gianna Collier-Pitts, una ex embajadora estudiantil del grupo estadounidense Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD), solicitó que la actriz Gal Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla en las cintas que ha lanzado el estudio Warner Bros. fuese declarada bisexual durante la secuela que se estrenará en 2019.

La creadora de la iniciativa finaliza la solicitud con esta postura: "Le pedimos a DC Comics que restaure la homosexualidad del Joker en los cómics y otros medios. La identidad sexual de nadie debe cambiarse, incluso si se trata de un personaje de ficción. Porque a veces los personajes ficticios son algo real que las personas tienen".

