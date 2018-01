Guillermo del Toro y 'La forma del agua' van por 13 Oscar

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

"La forma del agua", la película dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, recibió este martes 13 nominaciones al Oscar, incluida mejor película, mejor dirección y mejor guión original, con lo que la cinta encabeza la lista de nominados para el premio de la Academia.

Por su parte, la bélica "Dunkerque", del británico Christopher Nolan, consiguió ocho candidaturas, seguida por la cinta independiente "Tres anuncios por un crimen", con siete nominaciones.

Lee: Del Toro defiende originalidad en 'La forma del agua'

"La hora más oscura", filme político centrado en la figura de Winston Churchill, obtuvo seis nominaciones, las mismas que el drama "Phantom Thread", que supone la despedida de Daniel Day-Lewis del cine.

Además, "Blade Runner 2049" se llevó cinco candidaturas, todas ellas de carácter técnico, mientras que "Lady Bird", de Greta Gerwig, opta también a cinco nominaciones.

La película de Del Toro ya fue la más nominada para los Globos de Oro, donde optaba a premios en siete categorías, aunque finalmente solo se llevó dos, el de mejor director y mejor banda sonora original para Alexander Desplat.

Te presentamos los 6 datos del estreno de ‘La forma del agua’ en México



"Tres anuncios por un crimen", que llegó a la gala de los Globos con seis nominaciones, consiguió cuatro, entre ellos los de mejor película dramática, guión e interpretación femenina, para Frances McDormand.

Lee: 12 datos que debes conocer de Guillermo del Toro

Los premios de la Academia se entregarán el 4 de marzo.

Conoce la lista completa de nominados:

Mejor Película

"Call me by your name"

"La hora más oscura"

"Dunkerque"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Phantom thread"

"The Post"

"La forma del agua"

"Tres anuncios por un crimen"

Mejor Director

Christopher Nolan, "Dunkerque"

Guillermo del Toro, "La forma del agua"

Paul Thomas Anderson, "Phantom Thread"

Jordan Peele, "Get Out"

Mejor Guión Original

"The Big Sick"

"La forma del agua"

"Get Out"

"Lady Bird"

"Three Billboards outside Ebbing, Missouri"

Mejor Guión Adaptado

"Call me by your name"

"Molly's game"

"The disaster artist"

"Mudbound"

"Logan"

Lee: 5 datos que debes conocer de 'La forma del agua' antes de ir a verla

Mejor Actor Principal

Timothée Chalamet , "Call me by your name"

Daniel Day Lewis, "Phantom Thread

Daniel Kaluuya, "Get Out"

Gary Oldman, "Darkest Hour"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

Mejor Actriz Principal

Sally Hawkings, "La forma del agua"

Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Margot Robbie, "Yo, Tonya"

Meryl Streep, "The Post"

Saorise Ronan, "Lady Bird"

Mejor Actriz de Reparto

Mary J. Blige, "Mother"

Allison Janney, "Yo, Tonya"

Lesley Manville, "Phantom Thread"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "La forma del agua"

Mejor Actor de Reparto

Willem Dafoe, "The Florida Project"

Woody Harrelson, "Tres anuncios por un crimen"

Christopher Plummer, "Todo el dinero del mundo"

Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

Richard Jenkins, "La forma del agua"

Mejor Película Animada

"Jefe en pañales"

"Coco

"Ferdinand"

"Cartas a Van Gongh"

"The Breadwinner"

Mejor Documental

"Abacus: smal enough to jail"

"Faces places"

"Icarus"

"Last men in Aleppo"

"Strong island"

Lee: Las 10 películas más esperadas del 2018

Mejor Película Extranjera

"Una mujer fantástica" (Chile)

"The insult" (Libano)

"Loveless" (Rusia)

"On body and soul" (Hungría)

"The square" (Suecia)

Mejor Canción Original

Mighty River, de "Mudbound"

Stand up for something, "Marshall"

This is me, de "El gran showman"

Remember Me, "Coco"

Mejor Corto

"DeKalb Elementary"

"The Silent Child"

"The Eleven o'clock"

"Watu Wote/All of us"

"My nephew Emmett"

Mejor corto documental

"Edith+Eddie"

"Heaven is a traffic jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife skills"

"Traffic stop"

Diseño de producción

"La bella y la bestia"

"Blade Runner 2049"

"La forma del agua"

"La hora más oscura"

"Dunkerque"

“Soy mexicano”, fue la respuesta de Guillermo del Toro que se hizo viral

Fotografía

"Blade Runeer"

"La hora más oscura"

"Dunkerque"

"La forma del agua"

"Mudbound"

Vestuario

"La Bella y la Bestia"

"La hora más oscura"

"La forma del agua"

"Victoria y Abdul"

"Phantom Theard"

Edición de Sonido

"Baby driver"

"Blade Runner 2049"

"La forma del agua"

"Dunkerque"

"Star Wars: El último jedi"

Efectos visuales

"Blade Runner 2049"

"Guardians of Galaxy vol. 2"

"Kong: skull island"

"Star Wars: El último jedi"

"Guerra por el planeta de los simios"

Edición

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

"Baby Driver"

"Dunkerque"

"Yo, Tonya"

"La forma del agua"

"Tres anuncios, un crimen"

Maquillaje y Peinado

"Darkest hour"

"Victoria y Abdul"

"Wonder"