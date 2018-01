¿En qué momento el color rosa se volvió femenino?

Nota del editor: Este artículo es parte de Colorscope, una galardonada serie que explora nuestra percepción del color y su uso a través de las culturas, un tono a la vez.

(CNN) — Cuando piensas en el color rosa, probablemente te asaltan imágenes de niñas vestidas de rosa, con juguetes rosas como Barbie o una princesa Disney.

El color está asociado de forma abrumadora con la delicadeza y la feminidad. Pero esa, sin embargo, es una asociación reciente.

"Si te remontas al siglo XVIII, los niños y las niñas de las clases altas usaban de manera indistinta el rosa, el azul y otros colores", señaló Valerie Steele, directora del Museo del Fashion Institute of Technology (FIT) en Nueva York. .

De hecho, el rosa se consideraba incluso un color masculino. En los catálogos y libros antiguos, el rosa era el color de los niños pequeños, apuntó Leatrice Eiseman, experta en color y directora ejecutiva del Pantone Color Institute.

"Estaba relacionado con el color primario rojo, que era ardiente y apasionado y más activo, más agresivo. Aunque su intensidad se atenúa, era un color que se asociaba con los niños", dijo Eiseman.

Un artículo titulado Rosa o azul, publicado en la revista especializada The Infants’ Department en 1918, explica que la regla generalmente aceptada es rosa para los niños y azul para las niñas. "La razón es que el rosa, siendo un color decidido y más fuerte, es más adecuado para los niños", rezaba.

¿Cuándo se produjo entonces la inversión?

Falta de consenso

Según Steele, la feminización del rosa en Estados Unidos es una historia complicada.

"En Estados Unidos en la década de 1890 y principios del siglo XX, los fabricantes intentaron vender más prendas para infantes y bebés mediante códigos de colores", señaló. Algunos fabricantes asignaron el rosa para niños y el azul para niñas, y viceversa.

En 1927 existían ya muchas diferencias regionales entre cómo las tiendas caracterizaban el color, dijo Steele. Tiendas como Best & Co. en Manhattan y Marshall Field en Chicago etiquetaban el rosa como color de niño. Otras como Macy's en Manhattan y Wanamaker's en Filadelfia identificaron el rosa como un color de niña.

"No hubo unanimidad en absoluto", dijo Steele. "Debido a este movimiento de los fabricantes, las personas comenzaron a pensar en la década de 1920 que había una distinción entre rosa y azul para niños y niñas".

Steele cree que la adquisición de dos pinturas del siglo XVIII por parte del millonario estadounidense Henry Huntington ayudó a darle la vuelta a la tendencia y el color rosa se identificó con las niñas. La pintura The Blue Boy mostraba a un niño vestido de azul, y Pinkie retrataba a una niña vestida de rosa.

La compra de Huntington fue ampliamente publicitada en la prensa estadounidense, añadió Steele. De suerte que la gente comenzó a pensar que durante siglos, el azul había sido para los niños y el rosa para las niñas. Pero esto no era cierto, apuntó la experta.

"Si miras al pasado, los niños pequeños en el siglo XVIII usaban azul y rosa, y los hombres adultos vestían de azul y rosa, y las damas y las niñas vestían de azul y rosa", sin distinción, aclaró Steele.

Cambio en la percepción

Hoy, un niño o un hombre no pueden usar rosa sin que sea una especie de declaración, dijo Jo Paoletti, académica y autora de Pink and Blue: Telling the Girls From the Boys in America.

Paoletti comentó que si un amigo suyo viste una corbata rosa o una camisa rosa, lo señalarían. "Si fuera solo un color, no tendrías que hacer eso. Estás usando una corbata rosa para mostrar que eres ‘feminista’ o que no estás ‘atado a los roles de género’".

Eiseman coincide en que ha habido un incremento constante en el uso del rosa entre los hombres. "Pero se necesita a un hombre que piense y diga: 'No me siento amenazado por usar rosa' o 'No creo que otras personas me vean como demasiado afeminado si visto rosa'", dijo.

La moda masculina se 'pinta' de rosa

Los investigadores de Pantone descubrieron que actualmente el color rosa está siendo más adoptado por los hombres, dijo Eiseman. Los fabricantes de camisas como Pink en Londres y los polos rosas de Ralph Lauren han contribuido a que sea un color popular entre los hombres.

Eiseman agregó que para algunos hombres, el prejuicio contra el rosa es algo natural. Pero las cosas están cambiando. "Creo que, en general, la generación más joven simplemente no tiene algunos de los prejuicios sobre ciertos colores que quizás tuvieron sus padres y abuelos, que fueron criados con la idea de que el rosa es solo para niñas o que un niño nunca debe usar rosa", dijo.

Paoletti, por su parte, cree que aún no hemos llegado al punto en que el rosa sea solo un color, pero tiene la esperanza de que esto cambie. Señaló que a fines de 1800, si una mujer joven vestía de negro, la gente asumía que alguien había muerto y que estaba de luto. "Ahora vemos a mujeres jóvenes vestidas de negro todo el tiempo, y nadie les pregunta quién murió. Es solo un color", dijo.

Paoletti espera que, con el tiempo, el rosa sea solo un color, pero no sucederá a menos que los hombres dejen de justificarse o defenderse por llevarlo.