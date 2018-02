El Super Bowl catapulta a la música que aparece en el evento, según Spotify

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El consumo de la música que aparece durante el Super Bowl se incrementa exponencialmente en las horas posteriores al ‘gran juego’, de acuerdo con un reporte publicado este jueves por Spotify.

Así lo indican las estadísticas del servicio de música en streaming durante los últimos tres años, donde la artista que más creció en reproducciones fue Missy Elliot tras su aparición en el mediotiempo del partido en 2015 disputado entre Nueva Inglaterra y Seattle.

Luego de participar junto a Katy Perry y Lenny Kravitz en el entretiempo del Super Bowl XLIX, las reproducciones de Missy Elliot a nivel global en Spotify crecieron 810% y en México 1,022% al día siguiente del juego, de acuerdo con la compañía.

Durante el mismo lapso, las reproducciones de Perry y Kravitz crecieron 166% y 93% en el mundo, respectivamente.

Al año siguiente, el artista principal del espectáculo fue la banda londinense Coldplay, que tuvo un incremento del 150% en sus reproducciones globales, mientras que en México subieron 529% tras interpretar sus éxitos Viva la vida y Paradise.

Sus acompañantes durante el icónico Super Bowl 50 -conocido como el Super Bowl de Oro- en el que Denver se impuso a Carolina fueron los artistas de pop Bruno Mars y Beyoncé, que elevaron sus reproducciones en la plataforma un 46% y 70%, de manera respectiva.

Lady Gaga es una de las artistas más influyentes en Spotify. Incluso supera por más de un millón de seguidores a la legendaria banda de rock The Beatles en la plataforma.

Las reproducciones de la controversial y exitosa popera estadounidense se dispararon en el mundo 401% y en México 327% tras su participación en el entretiempo del Super Bowl de 2017, en el que Nueva Inglaterra se impuso ante Atlanta 34-28.

Incluso, la compañía sueca resalta que la música que aparece en los anuncios publicitarios también se beneficia de este fenómeno.

En 2015, las reproducciones de Cat’s in the Cradle por Harry Chapin aumentaron un 334% tras aparecen en un comercial de Nissan; en 2016, Without You de Harry Nilsson crecieron 638% por su aparición en un comercial de Heinz, mientras que las reproducciones de I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free de Nina Simone aumentaron 1,012% gracias a un comercial de Ford.

El entretiempo del Super Bowl del próximo 4 de febrero estará a cargo de Justin Timerlake, donde se espera que se presente con temas de su nuevo álbum Man of the Woods, que se estrenará dos días antes del evento.