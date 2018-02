Facebook, ante la justicia francesa por censurar imagen de una obra de Courbet

(AFP) -

Facebook deberá responder este jueves a una serie de acusaciones de censura ante la justicia francesa por haber cerrado la cuenta de un particular que reprodujo una foto de la obra El origen del mundo del pintor Gustave Courbet.

La denuncia fue realizada por un profesor, que reprocha a la red social haber desactivado su cuenta personal "sin previo aviso ni justificación" el 27 de febrero de 2011.

Durante cinco años, Facebook batalló de recurso en recurso para tratar de evitar la justicia francesa, argumentando principalmente que estando domiciliado en California, la empresa solo podía ser juzgada en Estados Unidos.

Pero, en febrero de 2016, el Tribunal de apelación de París determinó que la justicia francesa era competente para juzgar a la red social.

ok wow did you know lacan was the owner of courbet's origin of the world until it was given to the musee d'orsay after his death pic.twitter.com/kvcXLpUxDr