Nintendo prepara una película de Mario Bros

TOKIO (EFE) -

Nintendo anunció este jueves que dio inicio a la producción de una película animada que tendrá como protagonista a Mario Bros.

La cinta, que estará producida por el creador del personaje Shigeru Miyamoto y Chris Mledandri (Minions), será financiada por la compañía japonesa y por Universal Pictures.

Nintendo no ofreció más detalles acerca de la fecha de estreno o la trama del filme, con el que la compañía "perseguirá su objetivo de aprovechar de manera efectiva su propiedad intelectual en medios externos a los videojuegos", inidicó la nipona en un comunicado.

Lee: Nintendo Labo o cómo atraer a la generación Z

Meledandri, fundador del estudio de cine y animación Illumination Entertainment con sede en Santa Mónica, es uno de los productores cinematográficos de animación más influyentes y antes de fundar su propia empresa en 2007 trabajó como presidente de 20th Century Fox Animation.

Entre sus trabajos más conocidos están La era del hielo, Los Simpson: la película y Minions.

Igualmente, este jueves la compañía nipona anunció que está desarrollando una aplicación para teléfonos móviles de Mario Kart, la cual estará disponible en marzo de 2019.

The checkered flag has been raised and the finish line is near. A new mobile application is now in development: Mario Kart Tour! #MarioKartTour Releasing in the fiscal year ending in March 2019. pic.twitter.com/8GIyR7ZM4z