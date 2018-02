Así es como Guillermo del Toro decide apostar por sus guiones

LOS ÁNGELES (EFE) -

El director mexicano Guillermo del Toro, nominado al Oscar por La forma el agua, confesó que una forma de elegir qué guión transformar en una cinta es guiándose por el corazón.

"Me dejo llevar por esas ideas que te estrangulan hasta la muerte y procuro que sean ideas e historias que no se han hecho anteriormente. Nunca sabes si una película va a ser un éxito o un desastre de antemano, pero me guío por esa necesidad de contar esa historia que te pide el corazón", explicó este viernes en una reunión con miembros del Sindicato de Guionistas de EU.

"La película que sabes que debes hacer es aquella que no soportas no haber hecho", afirmó el cineasta de Guadalajara.

El mexicano aconsejó a los guionistas que al momento de realizar su trabajo "nunca empleen fórmulas".

"Para mí, escribir es como ser un turista o un viajero. Si eres un turista, tienes un horario terrible predefinido. A las 12, ver la Torre Eiffel, a la 1 el Louvre... Si eres un viajero igual no sabes a dónde vas a ir, pero te vas a tomar un café y vas a disfrutar de lo que hagas", manifestó.

