Jim Carrey organiza ‘boicot’ contra Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El actor Jim Carrey cerró este martes su cuenta de Facebook tras la supuesta intervención rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 a través de la popular red social.

El actor dijo a través de su cuenta de Twitter que la empresa fundada por Mark Zuckerberg no estaba haciendo lo suficiente para evitar “la interferencia rusa en nuestras elecciones”, invitando a otros usuarios a boicotear la red con el hashtag #unfriendfacebook.

“Estoy dejando mi cuenta de @facebook y borrando mi página porque @facebook se benefició de la interferencia rusa en nuestras elecciones y todavía no están haciendo lo suficiente para detenerlo. Animo a todos los demás inversionistas que se preocupan por nuestro futuro a hacer lo mismo. #unfriendfacebook”, tuiteó el actor.

I’m dumping my @facebook stock and deleting my page because @facebook profited from Russian interference in our elections and they’re still not doing enough to stop it. I encourage all other investors who care about our future to do the same. #unfriendfacebook pic.twitter.com/KHWgZzhhmp