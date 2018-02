Una hamburguesa con anillo de compromiso para San Valentín por 3,000 dólares

BOSTON, EU (EFE) -

Un restaurante de Boston ha lanzado una oferta especial para San Valentín que incluye una hamburguesa coronada con un anillo de compromiso de diamantes de hasta ocho quilates por 3,000 dólares.

"No hay mejor forma de decir te amo que con una hamburguesa de Boston, la Big Boy Burger de Pauli's, coronada con un anillo con diamantes redondos por 3,000 dólares", señaló en un comunicado Pauli's, una pequeña empresa de cáterin que posee un restaurante en el barrio de North End de Boston.

Según el propio restaurante, el anillo está compuesto por diamantes redondos de entre 7 y 8 quilates y por una banda de oro de 14 quilates.

