La NASA muestra el deterioro del Ártico en 15 años con 71,000 imágenes

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La NASA publicó en su cuenta de Twitter un video hecho con 71,000 imágenes captadas por Terra, un satélite que gira alrededor del Ártico y muestra 15 años de nubes, hielo y humo.

Durante todo ese tiempo, el espectrorradiómetro de imágenes de resolución moderada (MODIS, por sus siglas en inglés) del satélite ha estado recopilando datos e imágenes diarias del Ártico, y también del resto del planeta.

De acuerdo con la NASA, las imágenes siempre han estado disponibles en sitios web especializados utilizados por los científicos, pero no había una manera rápida y fácil para que el público viera las imágenes.

