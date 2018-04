Meghan Markle y Enrique revelan quién musicalizará su boda

LONDRES (Reuters) -

La boda real se acerca y el príncipe Enrique y Meghan Markle ya eligieron la música que ambientará el evento. Se trata de Karen Gibson and the Kingdom Choir, un grupo de góspel radicado en el sudeste de Inglaterra, que estará acompañado de un violonchelista.

"Tanto el príncipe Enrique como la señorita Markle han puesto mucho interés y cuidado en elegir la música para su boda, la cual incluirá muchos himnos conocidos y piezas corales", dijo en un comunicado el Palacio de Kensington.

Karen Gibson and The Kingdom Choir. The Choir is made up of a group of British artists dedicated to creating a sound that demonstrates the community they share, and has been performing both nationally and internationally for over 20 years. pic.twitter.com/tae19p6G6E