Kanye West alaba a Donald Trump y el presidente de EU le devuelve el cariño

LOS ÁNGELES (EFE) -

Kanye West alabó a Donald Trump a través de Twitter este miércoles y el gesto no pasó inadvertido al presidente estadounidense, quien no dudó en engrandecer y devolverle el cariño mostrado.

"No tienes que estar de acuerdo con Trump pero la mafia no va a impedir que lo quiera. Los dos somos energía de dragón. Él es mi hermano. Amo a todo el mundo. No estoy de acuerdo con todo lo que hace alguien. Eso es lo que nos hace individuos. Y tenemos derecho al pensamiento independiente", escribió el célebre músico.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought.