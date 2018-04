Los estrenos de Netflix en mayo

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Netflix apuesta por una nueva serie original llamada The Rain para el quinto mes del año. Si el misterio de Dark te atrapó, es probable que esta nueva propuesta lo haga.

La serie se ubica seis años después de que una extraña lluvia ocasionara un virus que acaba con casi toda la población de Escandinavia, mientras un grupo de sobrevivientes busca seguridad y respuestas.

Otras series que llegan son Dear white people (4 de mayo; temporada 2); Bill Nye saves the world (11 de mayo; temporada 3); The toys that made us (25 de mayo; temporada 2) y Unbreakable Kimmy Schmidt (30 de mayo; temporada 4).

Películas

Anon (4 de mayo): Una cinta original de la plataforma que cuenta la historia de un detective que investiga a una asesina en serie en un futuro en el que la privacidad se volvió obsoleta debido a la tecnología.

El stand de los besos (11de mayo): El primer beso de Elle marca el inicio de un romance prohibido y la pérdida de su mejor amigo.

Cargo (18 de mayo): Martin Freeman protagoniza esta película de Netflix que cuenta la historia de un hombre que tras una pandemia busca un lugar seguro en Australia para su pequeña hija porque él está infectado.

Documentales y especiales

27: gone too soon (1 de mayo): Este documental explora las trágicas circunstancias de la muerte del famoso 'club de los 27' al que pertenecen Jim Morrison, Amy Winehouse y Janis Joplin, entre otros.

La partida final (4 de mayo): Enfermos terminales que enfrentan un final inevitable conocen a médicos que buscan cambiar lo que piensan acerca de la vida y la muerte.

Carlos Ballarta: furia ñera (11 de mayo): El standupero mexicano estrena su segundo especial en la plataforma.