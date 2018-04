'Avengers: Infinity War' quiere entrar en el top 5 de la recaudación en taquilla

LOS ÁNGELES (EFE) -

Avengers: Inifnity War llega a la cartelera de México este viernes con la firme intención de anotarse uno de los mayores estrenos de la historia, por arriba de los 200 millones de dólares, algo que únicamente cinco películas han logrado.

La poseedora del récord hasta ahora, con 247 millones de dólares, es Star Wars: The Force Awakens, seguida por Star Wars: The Last Jedi con 220 millones. En tercer lugar está Jurassic World con 208 millones. El top cinco lo completan Marvel's The Avengers con 207 millones y Black Panther con 202 millones.

Las estimaciones de la industria auguran un debut para la cinta entre los 215 y los 235 mdd.

"Avengers: Infinity War" congrega a la mayor parte de los superhéroes de Marvel en una batalla de proporciones épicas contra Thanos, el mayor enemigo al que se han enfrentado, un villano cuyo objetivo es reunir las seis gemas del infinito para aniquilar a la mitad de la humanidad.

El estreno de Avengers: Infinity War en cines es el resultado de la combinación de 10 años de narrativa dentro del universo de Marvel.

