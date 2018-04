La FIFA saca tarjeta de amonestación a Trump por amenazas a candidatura

(Reuters) -

La FIFA respondió este viernes al presidente estadounidense Donald Trump tras un mensaje publicado en redes sociales en el que puso una amenaza velada a las naciones que se oponga a la candidatura presentada por Estados Unidos, Canadá y México para el Mundial 2026.

“Como regla general, no podemos comentar declaraciones específicas relacionadas con el proceso de licitación”, se lee en una declaración de la FIFA a Reuters.

“Solo podemos referirnos al Reglamento de la FIFA para la selección de la sede de la competencia final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y en particular a las Reglas de Conducta de la Oferta incorporadas”, agregó.

El presidente estadounidense tuiteó el jueves su opinión respecto a la candidatura que tiene como competencia a Marruecos.

"Estados Unidos ha creado una oferta FUERTE con Canadá y México para la Copa del Mundo 2026", tuiteó Trump.

The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?