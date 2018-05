El estreno de Diablo Guardián marca la primera apuesta hispana de Amazon Prime

CIUDAD DE MÉXICO (AFP) -

Amazon Prime lanzará este viernes su primera serie en español basada en la novela Diablo Guardián, del escritor mexicano Xavier Velasco.

La serie relata la historia de la rebelde Violetta, protagonizada por la actriz mexicana Paulina Gaitán, una joven que huye de la Ciudad de México para iniciar una nueva vida en Nueva York llena de excesos y prostitución.

"Desde que la novela salió (2003), me llegaron varias ofertas para hacerla película. Durante mucho tiempo me propusieron hacer una narcoserie, porque en ese tiempo estaban de moda, pero ésta no daba para eso", contó Velasco.

El escritor también rechazó varias propuestas por temor a que una mala producción diera al traste con el espíritu de su protagonista.

Pero el español Arturo Pérez-Reverte lo convenció de permitirle a la colombiana RTI Televisión, en asociación con Televisa, producir la serie que finalmente compró Amazon Prime.

Al escritor, de 53 años, lo que le interesaba era la actitud de la protagonista, pues debía ser "una mujer con fuerza al hablar y una gran seguridad en sí misma".

"Violetta es una mujer que le pasa por encima a todos los hombres que se le cruzan en su camino", dijo Gaitán. "Este personaje te muestra que tiene los pantalones bien puestos y lo que quiera lo obtendrá".

El programa, con dos temporadas de 10 capítulos cada una, llegará a 200 países y tendrá subtítulos en inglés y portugués.

