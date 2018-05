Encontrar una casa de lujo en renta para tus vacaciones podría ser fácil

Piensa en villas privadas, mayordomo, chef personal, heliesquí, excursiones en yate y otros paseos que siempre has querido hacer.

Nota del editor: Juliana Shallcross ha escrito reportajes sobre el sector hotelero y turístico desde hace más de diez años. Síguela en Instagram como @julianashallcross.

(CNN) — Airbnb está creciendo.

El popular (y a veces polémico) servicio de casas compartidas anunció en febrero una nueva gama de alojamientos de ultralujo.

Lee: 7 vacaciones de lujo en México

Beyond by Airbnb, el nombre de esta categoría, ofrecerá casas completas en destinos espectaculares con servicio de concierge las 24 horas y experiencias únicas. Piensa en villas privadas, mayordomo, chef personal, heliesquí, excursiones en yate y otros paseos que siempre has querido hacer.

Beyond by Airbnb está claramente dirigido a quienes quieren despilfarrar en sus vacaciones sin estar confinados a la suite de un hotel y lo más probable es que incorpore a las más de 4,000 propiedades de Luxury Retreats, colección de propiedades de lujo en alquiler que Airbnb compró en 2017.

Y sí: cada propiedad estará cuidadosamente verificada. Lo que ves es lo que encontrarás (a diferencia de esos sospechosos anuncios de departamentos).

Más opciones, más destinos

Sin importar qué tan de moda esté entre los millennials, Airbnb llegó un poco tarde a la fiesta de las propiedades de lujo en alquiler.

Lee: Hoteleros invertirán 3,000 mdd hacia 2019

Varias empresas han ofrecido casas de lujo desde hace varios años. Esto es buena noticia para los viajeros porque eso significa que hay más opciones en más destinos.

VRBO, virtual pionero del negocio de casas compartidas en línea, y su filial, HomeAway, han ofrecido casas completas para alquiler vacacional desde su creación. HomeAway ha conseguido unas cuantas propiedades exquisitas que incorporó a su categoría Luxury.

Como ambas son propiedad de Expedia, ahora puedes reservar todo el viaje (vuelos, autos) en un solo sitio. Además, como tienen casi dos millones de propiedades en renta en 190 países, tus opciones son aparentemente infinitas. Afortunadamente, hay montones de filtros de búsqueda para reducir las opciones, ya sea la cantidad de dormitorios, el tipo de lugar (playa o ciudad) y las amenidades como parrilla al aire libre o jacuzzi.

Ventajas de primera

Onefinestay también ha ofrecido propiedades de lujo desde 2009, con la ventaja adicional de que estas propiedades se verifican en persona para garantizar que los huéspedes encuentren una casa limpia y bien cuidada, con artículos de aseo en los baños y otros servicios parecidos a los de un hotel.

Lee: 12 opciones para escaparse a México y el Caribe

Actualmente, Onefinestay tiene más de 10,000 propiedades en más de 200 países. Recientemente ofrecieron a sus clientes el servicio de concierge Higher Living, una aplicación móvil de cortesía a través de la que podrán reservar boletos para el teatro, restaurantes, servicios de chef personal o excursiones durante la estancia.

Oasis Collections es más bien un servicio de alquiler de alojamientos boutique de lujo con "solo" unos miles de casas en 20 ciudades. Sin embargo, Oasis enfatiza los lujos de un hotel porque ofrece artículos de baño Malin+Goetz, blancos inmaculados, pases especiales a gimnasios locales, acceso a clubes exclusivos para miembros y el servicio Sidekick, un experto local que te aconseja a dónde ir y qué ver durante tu estancia.

Una de las ventajas que Onefinestay y Oasis Collection tienen sobre Airbnb es que ambos tienen relación e inversión de hoteles importantes. Onefinestay ya es parte de Accor Hotels, que comprende a Sofitel y Fairmont, mientras que Oasis Collection está relacionado con Hyatt Hotels and Resorts. (Hyatt también fue uno de los primeros inversionistas en Onefinestay y Accor fue uno de los primeros en invertir en Oasis, aunque ahora invirtieron sus papeles).

Programas de lealtad

Si reservas con Oasis, puedes ganar puntos del programa de lealtad World of Hyatt por tu estancia.

Lee: 20 destinos de viaje que no debes perderte

"Como World of Hyatt se extendió a Oasis, podemos dar a nuestros miembros más experiencias únicas al tiempo que les damos tranquilidad, un servicio personalizado y la atención que se espera de las experiencias que cuentan con el respaldo de Hyatt", dijo Amy Weinberg, vicepresidenta sénior de World of Hyatt en alianza con Oasis.

Onefinestay también es socio preferido del programa de viajes de American Express y Virtuoso, lo que significa que si reservas con una tarjeta American Express o con un agente de viajes de Virtuoso, podrás obtener servicios adicionales como un ascenso de categoría o crédito de 100 dólares para llenar el minibar.

Por otro lado, Airbnb anunció que presentará un programa de lealtad para sus usuarios a finales de este año, pero no ha dado más detalles.

Los más importantes

Quienes buscan casas realmente extravagantes pueden recurrir a otras marcas de lujo establecidas como Four Seasons y Ritz-Carlton, que ofrecen residencias en algunos de sus hoteles. Así, los huéspedes cuentan con el espacio y el entorno exclusivo que buscan, pero con el respaldo de un servicio confiable de hotel.

Lee: Así es el primer hotel de ultra lujo en Puebla

Otra opción para los más ricos es Exclusive Resorts, un club de propiedades de lujo en renta por suscripción. Hay una cuota de inscripción y luego tienes que pagar al menos diez días de vacaciones al año por adelantado. Sin embargo, esto te da acceso a casas impactantes con concierge personal, así como a experiencias de viaje. (En realidad, es probable que los huéspedes superricos tengan un asesor de viajes que reserva en su nombre una residencia exclusiva que no se puede reservar ni encontrar en internet).

Además, los clásicos hoteles de lujo siguen siendo opción.

Mark Blutein, analista de Phocuswright, dijo a CNN Travel que los viajeros de la actualidad consideran que las propiedades de alquiler están a la par de los hoteles de mejor nivel.

Lee: Los nuevos hoteles que vienen en Los Cabos en 2018

"Un tercio de los viajeros que ha rentado una propiedad vacacional también tomó en cuenta hoteles de lujo o de alto nivel (cuatro o cinco estrellas) para el mismo viaje", dijo.

Pero conforme los millenials crecen y empiezan a ganar más dinero (esperemos), y empiezan a viajar con su familia y por ende necesitan más espacio, tal vez les parezca más fácil y más cómodo reservar en Airbnb, marca que han usado desde su juventud.