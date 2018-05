La periodista mexicana Alma Guillermoprieto gana el Premio Princesa de Asturias

MADRID (EFE) -

La periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto, quien fue galardonada este jueves con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, ha dedicado su vida a hacer de puente entre la realidad de América Latina y el periodismo anglosajón.

"No se me ha acabado la curiosidad por el mundo", dijo este jueves poco después de conocer la noticia de la concesión del premio para resumir en una frase su actitud tras varias décadas de profesión.

Recomendamos: Martin Scorsese gana el premio Princesa de Asturias 2018

A través de sus crónicas y reportajes ha dado a conocer los conflictos y sucesos más violentos de la historia de Latinoamérica, entre ellos la matanza de unos 1,000 campesinos en 1981 en El Mozote (El Salvador), el terrorismo de Estado en Argentina y el narcotráfico en Colombia y México.

Pero también ha difundido la parte más amable de la cultura del continente, sus religiones y su arte.

Guillermoprieto, nombre con el que firma sus trabajos, nunca se propuso ser periodista ni pasar todo una vida recorriendo Latinoamérica, como declara en algunos de sus textos, y fue gracias al aliento que le dieron sus amigos editores que probó suerte como corresponsal de The Guardian en Nicaragua.

Lee: El caso Wenstein es premiado con el Pulitzer

"Yo no iba para reportera. Cuando estaba en Nicaragua reporteando jamás se me ocurrió que eso iba a ser mi vida", dijo la galardonada, a la vez que señaló que siempre había una historia que contar en otro lugar del continente.

Por eso, desde entonces ha trabajado para diferentes medios anglosajones, entre los que figuran The Washington Post, The New Yorker, The New York Review of Books y National Geographic.

También ha escrito una media docena de libros tanto en español como en inglés, como Historia Escrita o Desde el país de nunca jamás, ha dado clases y promovido talleres en universidades prestigiosas de Estados Unidos y Latinoamérica. Entre ellos, en 1995, dio la clase inaugural del curso de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, invitada por Gabriel García Márquez.

Nacida en Ciudad de México en 1949, Alma Guillermoprieto se crió en Nueva York, ciudad a la que se trasladó con su madre y donde se dedicó a la danza.

Fue un rechazo en su carrera de bailarina lo que la impulsó a transferirse a La Habana para convertirse en profesora de baile y fue en la capital cubana donde, en 1978 empezó en el periodismo como colaboradora o "freelance".

En algunas de las entrevistas que le han hecho a Guillermoprieto admite su fascinación por la realidad y su determinación por dar visibilidad a esa realidad en un contexto donde el interés por Latinoamérica ha decaído.

Lee: Conoce a las 'Cholitas Voladoras', las indígenas luchadoras bolivianas

Asimismo, destaca su pasión por una profesión con la que disfruta cada día.

¿Quieres más noticias como esta? Recibe nuestros artículos sobre viajes, moda, lujo, cultura y estilo. Suscríbete

El Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades se une a otras distinciones recibidas por Guillermo Prieto, como los premios McArthur Fellow (1995), el "George Polk Award" (2001), el Overseas Press Club of America en 2008 y el Ortega y Gasset a la Trayectoria Profesional (2017).

Es miembro honoraria de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias y doctora "honoris causa" por el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, entre otros reconocimientos internacionales para una mujer que, en la actualidad, reside en Colombia.