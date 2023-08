Cometa Nishimura: ¿cómo observarlo desde México? Sigue estas instrucciones

Instrucciones para ubicar y observar el cometa fácilmente

Busca un lugar oscuro: Encuentra un lugar alejado de la contaminación lumínica, como luces de la ciudad, para una visión más clara del cielo. Esto facilitará la observación del cometa.

Horizonte despejado hacia el este: Asegúrate de tener una vista despejada del horizonte este, ya que es en esa dirección donde podrás encontrar el cometa en el cielo matutino.

Utiliza prismáticos (binoculares): Para una mejor visión, utiliza unos prismáticos de siete u diez aumentos. Estos te permitirán apreciar detalles y aumentar la luminosidad del cometa en el cielo.

Localiza la constelación de Géminis: El cometa se encuentra cerca de la constelación de Géminis. Busca las estrellas brillantes Cástor y Pólux, y el cometa estará justo bajo la línea imaginaria que las conecta.

Usa esta app para ubicarlo: Utiliza aplicaciones en línea como Sky Live para conocer las coordenadas celestes precisas y la posición actual del cometa en relación con las estrellas.

Evita la luz del amanecer: Ten en cuenta que la luz del amanecer puede dificultar la visión del cometa. Intenta observarlo en el cielo matutino antes de que el Sol se eleve demasiado.

Mira al amanecer o atardecer: El cometa Nishimura estará más visible cerca del amanecer y el atardecer. Busca el momento adecuado para aprovechar la poca luminosidad del cielo.

Sé paciente: La visibilidad de los cometas puede variar, y es posible que no obtengas una vista clara en tu primer intento. Sé persistente y dale tiempo al cometa para que se acerque y mejore su brillo.

No te desanimes: Los cometas son fenómenos naturales impredecibles. Si en esta ocasión no puedes observar el cometa, no te preocupes. Siempre habrá nuevas oportunidades para disfrutar de otros eventos celestiales.

Mantente informado: Permanece atento a las actualizaciones de astrónomos y organizaciones confiables para obtener información actualizada sobre la visibilidad y el brillo del cometa.