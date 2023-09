Llegan dos eclipses totales de Sol a México, ¿cómo verlos de manera segura?

Primer eclipse solar es el 14 de octubre

El próximo eclipse será anular en las zonas de la península de Yucatán y parcial en el resto del país, por lo cual a la hora de disfrutarlo se recomienda:

El Comité Nacional de Eclipses está capacitando a miles de personas en 25 estados del país que abarcan a docentes, grupos de divulgación científica y público en general.

Las instituciones participantes están elaborando una serie de materiales de divulgación. Y se están preparando sedes para observar el eclipse con el asesoramiento del personal capacitado en la UNAM, incluyendo la sede de Mérida.

Otras sedes son estas:

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en sus diversas ubicaciones.

EL Colegio de la Frontera Sur

Universidad Autónoma de Sinaloa

Universidad Autónoma de México

Universidad Autónoma de Nuevo León

La Red de Planetarios de Quintana Roo

Planetarium Torreón

Coordinación Nacional de Educación en Astronomía

Entre otras

"En julio de 1991 fue la última vez que se observó un eclipse solar total en México, así que esta será una gran oportunidad para volver a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza", señaló la Comisión Nacional de Eclipses.

Hora del eclipse

En Chetumal, Quintana Roo: La primera fase del eclipse será a las 10:50:52, alcanzará su máximo, como eclipse total de Sol a las 12:31:48 PM y tendrá su última etapa de eclipse parcial a partir de las 14:17:00.

Mapa de visibilidad del eclipse

Visto desde la CDMX, el eclipse del 14 de octubre alcanzará una penumbra máxima en el Sol del 70% en su punto máximo. Checa los horarios por región.

Transmisión en línea

Además, se contará con una transmisión en tiempo real, desde varios puntos del territorio nacional, para seguir su trayectoria, conforme la sombra de la Luna pasa.

¿Cómo ver un eclipse de Sol?

La organización compartió recomendaciones para verlo sin lastimarse la vista.

1. No verlo directamente

2. No verlo a través de las nubes

3. No uses lentes solares comunes

4. No uses radiografías, negativos, vidrios ahumados o filtros caseros

Para verlo de forma segura, necesitarás visores especializados, que además de proteger tus ojos te dejarán ver el sol claramente.

Además, existen filtros solares certificados para telescopios, binoculares, cámaras y celulares.