TREBEL Music triunfa en los premios Google Play Best Of

TREBEL Music, la aplicación de música que ofrece a los usuarios descargas gratis de música y reproducción sin internet, obtuvo tres reconocimientos en los premios Google Play Best Of.

La Play Store de Google creó los premios Google Play Best Of con la finalidad de reconocer la excelencia de las apps en términos de innovación, diseño, rendimiento y utilidad, en diversas categorías.

En la premiación Google Play Best Of, TREBEL Music obtuvo reconocimiento como la mejor aplicación, esenciales del diario y elección del usuario.