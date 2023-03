En esta vida se odia o se ama a las matemáticas y prueba de ello la tenemos desde que cursamos la educación básica en la que los exámenes ponían nervioso a más de uno.

Sin embargo, aunque los memes compartidos en las redes sociales destacan que el uso de las fracciones, derivadas y demás operaciones matemáticas no se usan en la vida diaria, esto no es verdad, ya que aunque no las veamos, sí están presentes. Una muestra de ello es que incluso hay un día dedicado al número Pi.