IAB Conecta: el congreso imperdible si te dedicas a la publicidad digital

Más de 50 opciones de contenido divididos en audiencias, son el atractivo principal de este evento; al menos una docena de importantes líderes de industria como Arielle Gross, Head of Global Business Strategy and Engagement at Facebook y Carlos Cantú, Global Business Marketing Director for Twitter Europe & The Middle East se darán cita de manera virtual conectándose con asistentes de América Latina.

En 2019 el evento tuvo más de 3,200 asistentes únicos, en dos días de actividades.

La agenda

IAB Conecta Live 2020 Live tendrá estas actividades:

24 de agosto. Training Days. Cuatro sesiones con contenido Alta Dirección y cuatro sesiones de training práctico, con casos de Publicidad Digital y Marketing Interactivo.

25 de agosto. Data. Día dedicado a mejorar tus conocimientos en metodologías para generar insights e interpretación de datos, entre otros temas relacionados a la recolección de información.

26 de agosto. Marketing Technologies. Se analiza el potencial de herramientas digitales para optimizar el contacto con nuevos consumidores a partir de la innovación.

27 de agosto. Content. Analizamos estrategias de creación de contenido, recursos disponibles, formatos recomendados y análisis de métricas para las campañas de content marketing.

También se registrará la Ceremonia Premios IAB Mixx 2020, en la que se reconocen los casos más destacados del mundo de la Publicidad Digital en nuestro país.

Sigue estos pasos para asistir:

1. Compra tus boletos entrando en este enlace .

2. Ya con boleto en mano, participa en IAB Conecta Live dando clic aquí mismo .

3. Además de lo que veremos en IAB Conecta Live, hay otros foros que se llevarán a cabo como preámbulo:

18 de agosto. University Forum. Encuentro en línea, diseñado para estudiantes y profesores universitarios

Con IAB Conecta Live, tu agenda de agosto está completamente llena. No olvides inscribirte y participar desde donde estés.