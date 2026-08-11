Tecnología

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Brian Chesky: "Los desafíos de vivienda son más grandes que Airbnb"
El cofundador y CEO de la plataforma que cambió la forma de viajar sostiene que, a mayor número de obstáculos burocráticos, menos gente común podrá ser anfitriona y más profesionales habrá en la app.
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El Mundial no solo dejó goles: los matches en Tinder crecieron 96.5% en México
El Mundial convirtió a México en punto de encuentro para aficionados de todo el mundo y también impulsó el ligue digital, incluso por encima de las Canadá y Estados Unidos, las otras sedes mundialistas.
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La directora de ética de OpenAI se va en plena fuga de ejecutivos
La salida de ejecutivos de alto perfil ocurre justo cuando OpenAI se prepara para salir a la bolsa.
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Prohibir redes sociales a infancias violaría la Constitución, advierten analistas
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