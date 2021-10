El empoderamiento de la industria financiera en la era móvil inteligente

Agilidad y movilidad empresarial: el desarrollo de tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial (IA) y la nube, han transformado sustancialmente la oferta de servicios. Se han vuelto más móviles y personalizados y, sobre todo, sin necesidad de llevar tarjetas ni efectivo. Además, las entidades financieras están impulsando la agilidad de sus servicios y la relación con los clientes mediante la transformación digital y la adopción de una estrategia mobile-first.

Prevemos que el principal reto al que se enfrentarán los bancos en el futuro vendrá de las aplicaciones móviles. El núcleo de las operaciones bancarias se digitalizará, incluyendo la captación de clientes, los servicios especializados y las operaciones. Mientras tanto, la estrategia mobile-first, que hasta hace poco había sido en gran medida teórica, se ha convertido en modelo a seguir por el sector bancario en el mundo real. Muchos bancos líderes dentro y fuera de China han incorporado esta estrategia a sus principios organizacionales y objetivos clave.

Mobile-first no es solo una estrategia, sino que transformará fundamentalmente los sistemas, los procesos y la cultura organizacional, con plataformas avanzadas de tecnología de la información (TI) y de colaboración que, a su vez, digitalizarán las operaciones bancarias. Para llevar a cabo esta transformación, las instituciones financieras necesitan colaborar con socios que no solo tengan un profundo conocimiento de la tecnología, sino que también se adapten a los cambios y estén preparados para afrontar el futuro de frente.

Sucursales inteligentes: tecnologías como el 5G, el Wi-Fi 6, el Internet de las cosas (IoT), las cámaras inteligentes con IA y los cajeros inteligentes (STM) harán que las operaciones sean exactamente eso… más ágiles y móviles. Estas sucursales inteligentes utilizarán esta capacidad recién adquirida para identificar a los clientes, medir su temperatura (mientras la pandemia continúa) y guiar el procesamiento del servicio.

Con la ayuda de los cajeros inteligentes, podrán participar más expertos en el proceso de atención al cliente. Las nuevas incorporaciones a las sucursales, como el control automatizado de la temperatura, las cámaras y experiencias inteligentes, harán que las sucursales sean más ágiles, seguras y cómodas para los clientes, además de aumentar la eficacia de la gestión y las operaciones del banco. Incluso, se puede optimizar la distribución de las sucursales y la asignación de recursos.

Pago digital: en la actualidad, los gigantes de internet han convertido el pago por móvil en un servicio imprescindible. Según un estudio realizado por la empresa de análisis de mercado International Data Corporation (IDC), el uso del pago por móvil aumentó un 60% en el primer trimestre de 2020 en algunos mercados de Asia-Pacífico. Como resultado de este aumento, los bancos han estado lidiando con una serie de problemas de pago móvil y necesitan encontrar maneras de proporcionar un mejor soporte, mejorar la comodidad, fusionarse sin problemas con los servicios bancarios existentes y aumentar la accesibilidad para más usuarios de internet.

Captación de clientes y operaciones digitales: con la transformación de las sucursales bancarias tradicionales y el aumento de los usuarios de internet, este medio se ha convertido en un canal clave para que los bancos adquieran nuevos clientes. Las instituciones financieras no solo deben utilizar internet para reforzar las capacidades de captación de clientes digitales, sino también las capacidades del Big Data, IA y Fintech, como el Know Your Customer electrónico (eKYC), para comprender mejor las necesidades de los clientes, mitigar los riesgos y mejorar la precisión de los servicios al cliente. Además, las instituciones financieras deben utilizar los medios digitales para mejorar sus capacidades de funcionamiento interno y su eficiencia.