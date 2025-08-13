Columna de opinión | El reto de la banca para dar valor a clientes exitosos

Con esta convicción, en HSBC México iniciamos una transformación total. A partir de este año, asumimos con orgullo nuestro rol como el banco para clientes Premier de México, con una oferta de servicios rediseñada para el futuro.

Nuestro propósito es claro: enriquecer la experiencia financiera de nuestros clientes, brindándoles beneficios únicos y soluciones claras que generen valor real. Esta nueva estrategia se enfoca en cuatro áreas clave: patrimonio, bienestar, viajes y soluciones internacionales, que solo una red global como la de HSBC puede ofrecer.

Queremos construir relaciones duraderas y sólidas. Desde HSBC Premier, entendemos que la confianza es fundamental y, por ello, nos preparamos para convertirnos en un verdadero socio financiero.

En línea con este compromiso, en junio entraron en operación nuestros tres primeros Wealth Centres. Estos espacios, inspirados en modelos de servicio exitosos en Hong Kong y Singapur, reflejan nuestra presencia internacional y ofrecen acceso a expertos en seguros, inversiones, fondos FX y Asset Management, para atender todas las necesidades financieras de nuestros clientes.

La apertura de los nuevos Wealth Centers —piedra angular de nuestra estrategia centrada en el cliente de alto valor— materializa nuestra visión de elevar su experiencia. Lo hacemos a través de una propuesta que combina tecnología, soluciones innovadoras y un nivel de atención completamente personalizado.

Estamos convencidos de que estos espacios jugarán un papel clave en la evolución del modelo bancario tradicional hacia un enfoque relacional, donde la planificación financiera y la asesoría se adapten verdaderamente a cada perfil.

En HSBC México, sabemos que el patrimonio es esencial para el bienestar de las personas y sus familias. Por eso, buscamos ser el mejor aliado para acompañar sus decisiones, y contribuir a que vivan el éxito en sus propios términos, junto a quienes más aman y con la certeza de contar con asesoría experta.