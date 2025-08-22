Med Evolution® impacta millones de vidas para la salud en México y en el mundo

Nyssen Capital® a través de los años. (Cortesía)

Med Evolution ® se consolida como un referente en la industria de soluciones médicas. La empresa 100% mexicana se enfoca en el diseño y la fabricación de productos para hospitales y clínicas, lo que la ha convertido en un actor estratégico en la modernización del sistema de salud nacional.

Alineada con el Plan México 2025 , promueve la manufactura local para fortalecer la resiliencia de la red de salud y reducir la dependencia de importaciones. El compromiso con la calidad se demuestra en todos los productos que llevan el sello distintivo de “ Hecho en México ”.

Med Evolution®: un pilar para el sistema de salud de México y el mundo Almacén.jpg Almacén de MED EVOLUTION®. Cortesía oficinaa-cuernavaca-exterior Oficinas Nyssen®. Cortesía

Así, su portafolio incluye, desde camillas radiotransparentes y camas hospitalarias de alta resistencia hasta mobiliario médico modular, sillas de ruedas y equipos ortopédicos. Del mismo modo, desarrolla unidades médicas móviles y ambulancias configuradas a la medida, asegurando atención de calidad incluso en entornos remotos.

Su habilidad para ofrecer soluciones de vanguardia la avalan las certificaciones internacionales como la ISO 9001 e ISO 13485 (dispositivos médicos), además de cumplir con la ISO 37001 (antisobornos).

Respuesta durante la pandemia y proyección global

Durante la pandemia de COVID-19, Med Evolution® demostró su capacidad de respuesta rápida y efectiva, al colaborar en el desarrollo del ventilador mecánico invasivo denominado FLEX ONE con ingeniería 100% mexicana, que se convirtió en un pilar fundamental en tiempos de crisis.

Asimismo, la compañía suministró cerca del 20% de los insumos médicos y de protección utilizados en el país durante la emergencia sanitaria. Esta contribución fue fundamental para cubrir la escasez de equipos y salvar vidas.

Como resultado, el liderazgo de Med Evolution® ha logrado trascender fronteras, con la exportación de tecnologías médicas a más de siete países. Dicho alcance internacional no solo afianza su posición como un integrador de soluciones que cumplen con los estándares mundiales, sino que también demuestra que la innovación mexicana puede competir y triunfar en el mercado global.

Vista aérea de las bodegas de MED EVOLUTION®, donde fabrica equipo médico Hecho en México. (Cortesía)

Su modelo de negocio combina la manufactura local con un fuerte compromiso social. Guiado por la filosofía de “impactar millones de vidas”, este enfoque resume su misión y la visión de un futuro que redefine la industria.