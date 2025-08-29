Publicidad

Con una identidad renovada, Banamex evoluciona para sus clientes

El Banco Nacional de México presenta su nueva identidad como Banamex, una evolución que reafirma su compromiso con el país y su historia, honrando su legado con una visión renovada.
vie 29 agosto 2025 01:51 PM
Presentado por: Banamex
Banamex busca proyectar una imagen de cercanía y compromiso con sus clientes, modernizándose e innovando para responder a un entorno cambiante. Lo resume de esta forma: "Aquí. Para ti. Siempre".
Banamex está viviendo un momento trascendental, una etapa de redescubrimiento en la que busca reconectar con las y los mexicanos de todas las edades, orgullosamente asumiendo su lugar en el corazón financiero de México.

La institución bancaria presenta una evolución de su marca, regresando a su nombre, con el propósito de proyectar una imagen de mayor cercanía y modernidad, donde el compromiso continuo con sus usuarios se mantiene.

Con su idea de marca: “Aquí. Para ti. Siempre”, el nuevo Banamex confirma su vocación: ser un banco humano que acompaña a sus usuarios en cada etapa de su vida financiera. “Porque en un mundo que cambia, Banamex evoluciona, pero sigue siendo el mismo que conoces”.

Dicha renovación constituye un paso significativo hacia el futuro, dotando a la marca de una identidad propia, robusta y actualizada, que refleja la solidez de su confianza y su compromiso auténtico con sus clientes.

Con el deber de constituirse como un banco sólido, no busca competir con nadie, sino establecer su propio espacio e identidad, que lo diferencia y lo hace único. Para ello aprovechará la grandeza que ha construido con y para México, al asumir con responsabilidad el lugar, posición, conocimientos y habilidades únicas que esa historia les ha brindado.

El enfoque está puesto en las oportunidades de generar engagement, para lograr un reconocimiento óptimo y facilitar una transición exitosa que asegure la retención de clientes y la adquisición de nuevos. La hoja de ruta será generar impacto, interés y entusiasmo hacia la marca.

Del mismo modo, Banamex se ha planteado consolidarse como líder en el sector de la banca en México, mediante una iniciativa que comunica su propuesta de valor y sus elementos diferenciadores, en el competitivo panorama financiero.

"Es un momento crítico para demostrar que tenemos todo lo necesario para ser la mejor versión de nuestra institución en esta nueva etapa en nuestra historia. Lo estamos logrando y viene lo mejor", declaró un comunicado reciente.

