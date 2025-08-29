Con una identidad renovada, Banamex evoluciona para sus clientes

Con su idea de marca: “Aquí. Para ti. Siempre”, el nuevo Banamex confirma su vocación: ser un banco humano que acompaña a sus usuarios en cada etapa de su vida financiera. “Porque en un mundo que cambia, Banamex evoluciona, pero sigue siendo el mismo que conoces”.

Dicha renovación constituye un paso significativo hacia el futuro, dotando a la marca de una identidad propia, robusta y actualizada, que refleja la solidez de su confianza y su compromiso auténtico con sus clientes.

Con el deber de constituirse como un banco sólido, no busca competir con nadie, sino establecer su propio espacio e identidad, que lo diferencia y lo hace único. Para ello aprovechará la grandeza que ha construido con y para México, al asumir con responsabilidad el lugar, posición, conocimientos y habilidades únicas que esa historia les ha brindado.

El enfoque está puesto en las oportunidades de generar engagement, para lograr un reconocimiento óptimo y facilitar una transición exitosa que asegure la retención de clientes y la adquisición de nuevos. La hoja de ruta será generar impacto, interés y entusiasmo hacia la marca.

Del mismo modo, Banamex se ha planteado consolidarse como líder en el sector de la banca en México, mediante una iniciativa que comunica su propuesta de valor y sus elementos diferenciadores, en el competitivo panorama financiero.

"Es un momento crítico para demostrar que tenemos todo lo necesario para ser la mejor versión de nuestra institución en esta nueva etapa en nuestra historia. Lo estamos logrando y viene lo mejor", declaró un comunicado reciente.