El evento más grande de motociclismo en México está por llegar

Con una superficie de más de 35,000 metros cuadrados, el SIMM 2025 se prepara para lo que será la edición más grande y emocionante. Del 25 al 28 de septiembre de 2025, el epicentro del motociclismo será Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Este evento reunirá la oferta más amplia de motocicletas, accesorios y servicios de más de 1,000 marcas nacionales e internacionales. Además, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de probar las motos que pueden encontrar en los concesionarios. Se habilitarán entornos controlados y guías de expertos, para conducir todo tipo de modelos, tanto de combustión como eléctricos.

Pruebas de manejo multimarca. (Cortesía)

Motos y entretenimiento

Para esta edición, el SIMM 2025 fortalecerá su carácter de espectáculo con actividades que incluyen la presentación de pilotos sorprendentes en exhibiciones de freestyle, la presentación y concurso de motos personalizadas, Custom Quest, cuyas obras de arte estarán en una muestra permanente.

Como cada año, con la compra del boleto para el evento, los asistentes participan automáticamente en la rifa de una motocicleta nueva. El afortunado ganador será anunciado en el tradicional sorteo que en esta ocasión se realizará el domingo 28 de septiembre.