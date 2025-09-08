El evento más grande de motociclismo en México está por llegar

Las motocicletas generan una pasión que une y genera comunidades. Pero más allá del entusiasmo por las dos ruedas, el motociclismo se ha consolidado como una industria de gran crecimiento en México, la cual genera oportunidades de negocio para fabricantes, distribuidores, proveedores de accesorios y servicios especializados.
En este contexto, el Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) se ha convertido en una tradición entre la comunidad biker y floreciente industria. Este año cumple su aniversario 22 y volverá a reunir marcas nacionales e internacionales para presentar lanzamientos, primicias e innovaciones que marcarán tendencia en el sector.