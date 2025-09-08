Publicidad

El evento más grande de motociclismo en México está por llegar

El SIMM 2025 prepara más de 35,000 m2 de exhibición para su edición más grande, reuniendo a fabricantes, distribuidores y proveedores.
lun 08 septiembre 2025 01:12 PM
vista panorámica del salón de exposiciones del SIMM en el Centro Santa Fe.
El SIMM será del 25 al 28 de septiembre de 2025 en Expo Santa Fe de la CDMX.

Las motocicletas generan una pasión que une y genera comunidades. Pero más allá del entusiasmo por las dos ruedas, el motociclismo se ha consolidado como una industria de gran crecimiento en México, la cual genera oportunidades de negocio para fabricantes, distribuidores, proveedores de accesorios y servicios especializados.

En este contexto, el Salón Internacional de la Motocicleta México (SIMM) se ha convertido en una tradición entre la comunidad biker y floreciente industria. Este año cumple su aniversario 22 y volverá a reunir marcas nacionales e internacionales para presentar lanzamientos, primicias e innovaciones que marcarán tendencia en el sector.

Con una superficie de más de 35,000 metros cuadrados, el SIMM 2025 se prepara para lo que será la edición más grande y emocionante. Del 25 al 28 de septiembre de 2025, el epicentro del motociclismo será Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Este evento reunirá la oferta más amplia de motocicletas, accesorios y servicios de más de 1,000 marcas nacionales e internacionales. Además, ofrecerá a los asistentes la oportunidad de probar las motos que pueden encontrar en los concesionarios. Se habilitarán entornos controlados y guías de expertos, para conducir todo tipo de modelos, tanto de combustión como eléctricos.

foto de las pruebas de manejo en la edición pasada del SIMM
Pruebas de manejo multimarca.

Motos y entretenimiento

Para esta edición, el SIMM 2025 fortalecerá su carácter de espectáculo con actividades que incluyen la presentación de pilotos sorprendentes en exhibiciones de freestyle, la presentación y concurso de motos personalizadas, Custom Quest, cuyas obras de arte estarán en una muestra permanente.

Como cada año, con la compra del boleto para el evento, los asistentes participan automáticamente en la rifa de una motocicleta nueva. El afortunado ganador será anunciado en el tradicional sorteo que en esta ocasión se realizará el domingo 28 de septiembre.

Foto del momento en que se saca el boleto ganador de la tómbola en el sorteo del SIMM de 2024.
Los asistentes participarán en la rifa de una moto nueva.

La dimensión del evento trasciende el foro con la rodada “Pasión por la Seguridad” que busca reunir a cientos de motociclistas para promover una cultura de respeto vial y consolidar a la comunidad en torno a valores compartidos.

foto de la rodada del SIMM del año pasado.
Año tras año, centenares de motociclistas participan en la rodada del SIMM.

SIMM va más allá de la muestra y comercialización, puesto que también se han programado iniciativas para recaudar fondos para apoyar a personas que han sufrido algún accidente vial. Además, las actividades gastronómicas como Box de Chefs y sorteos especiales contribuyen a convertir la experiencia en un atractivo para todo tipo de público, desde entusiastas y expertos, hasta quienes apenas se inician en el motociclismo.

Con un estimado de más de 30,000 visitante, el SIMM 2025 refuerza su posición como el epicentro del motociclismo en México, al tiempo que se consolida como un motor de derrama económica y un escaparate estratégico para la industria de las dos ruedas en el país.

