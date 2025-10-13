Zona Piel en León es el punto de encuentro entre la tradición y la moda

Quienes viajan a este destino pueden encontrar una amplia gama de tiendas especializadas en piel, como Plaza Mercapiel o Plaza Piel Centro Comercial.

La tradición y la modernidad se unen en un área de 85 hectáreas y más de 4,500 locales en el centro de la urbe que, año con año, recibe a miles de turistas, atraídos por los precios competitivos en los artículos de marroquinería.

El calzado de la región se distingue por su fabricación en piel genuina, especializándose en una vasta oferta que incluye botas vaqueras, botines y calzado de vestir. (Cortesía)

Sin duda, Zona Piel ofrece una experiencia completa al visitante. Es por esta razón que los hoteles también se han desarrollado en las cercanías, consolidando una infraestructura completa.

Entre los puntos de descanso y hospedaje se encuentran complejos como Niza Palace, Hampton Inn by Hilton y Real Azteca Zona Piel. La visita se complementa con opciones gastronómicas, incluyendo lugares de comida mexicana.

Y para generar una conexión más directa con la tradición zapatera, el gobierno municipal aprovecha diversos festivales y eventos especiales, como la Feria Estatal de León o el Festival Vive León, con el objetivo de incentivar el turismo cultural y de negocios.

El centro de León es un área cultural y tradicional llena de vida, se puede disfrutar de su arquitectura y la actividad comercial de la "Capital Mundial de la Piel y el Calzado". (Crédito)

Estas actividades rinden homenaje a la industria de la piel con música, comida y entretenimiento en vivo.

¿Qué hace de Zona Piel el epicentro del calzado y la marroquinería?

Zona Piel , adicional a los productos de alta calidad que se pueden encontrar, busca ser la base de múltiples historias y recuerdos, siendo un testimonio de la herencia cultural de León .

Se trata del epicentro económico para la región. Según datos de la Secretaría de Economía del Estado de Guanajuato, la localidad representa más del 70% del valor de la producción nacional de calzado.

Esta dinámica productiva refuerza a la zona como una parada obligatoria tanto para el comercio nacional como internacional.

