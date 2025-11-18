El momento de México ¿es una oportunidad para ir por el mercado internacional?

Por ello, Santander es el aliado ideal. El banco cuenta con más de 35 años de trayectoria y una robusta red de ejecutivos especializados en comercio exterior, distribuida a lo largo y ancho del país que, además, tiene presencia en 12 países en Asia, Europa y América.

“A eso nos dedicamos en el área de multinacionales de Santander, a llevar a las empresas más allá de lo que imaginaron”, apuntó Jordi Peixó , Head of International Business and Agribusiness en Santander México.

Momento de oportunidad pese a la incertidumbre

La región de Norteamérica, regida por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), genera inquietud en empresas y empresarios. Esto se debe, principalmente, a las variaciones de las políticas en Estados Unidos y las próximas negociaciones de la alianza, previstas para 2026.

Ante este panorama, la adecuada planeación y la asesoría del banco correcto son clave. Esto no solo abre nuevas oportunidades de desarrollo económico para las medianas empresas, sino que también se convierte en un factor diferencial al momento de entrar al mercado internacional.

“Hoy más de 5,000 empresas multinacionales ya tienen esa ventaja al aliarse con Santander México”, sostuvo Peixó.

Un ejemplo de las capacidades que Santander ofrece a sus usuarios es Cash Nexus, la herramienta global que permite centralizar la gestión de tesorería en distintos países. Esto facilita la administración de recursos y la toma de decisiones estratégicas.

México es un país inherentemente conectado al mundo, por ello, sus empresas y empresarios pueden aprovechar el perfil internacional del país. Llegó el momento de tener un aliado que conozca el mundo y para eso está el área de multinacionales de Santander.