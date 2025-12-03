El IMEF y Banco Azteca concretan alianza durante el CFO 360 Summit

El anunció del acuerdo se dio a conocer el pasado CFO 360 Summit del IMEF y fue firmado por Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, y Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros.

Beneficios del convenio

Como parte de esta alianza, los socios del IMEF podrán acceder a soluciones de banca empresarial, servicios de inversión, herramientas de pagos digitales, productos de corresponsalía y derivados financieros, así como plataformas tecnológicas e inteligencia de datos desarrolladas por empresas de Grupo Salinas.

Durante la firma, Alejandro Valenzuela señaló que el convenio busca reforzar el vínculo entre el sector financiero y los ejecutivos de finanzas del país, facilitando herramientas que permitan una gestión más eficiente y una mayor capacidad de respuesta ante escenarios complejos. Por su parte, Gabriela Gutiérrez Mora destacó que esta colaboración impulsa la adopción de soluciones digitales que elevan la competitividad del CFO moderno y fortalecen la propuesta de valor del IMEF.

Análisis del entorno económico y comercial

Además de la firma del convenio, el Summit contó con la participación de Kenneth Smith Ramos, exjefe negociador del T-MEC, quien presentó un análisis sobre el panorama comercial de México frente a la revisión del tratado y las nuevas dinámicas arancelarias en la relación México–Estados Unidos–China.

Su intervención ofreció a los asistentes una visión actualizada sobre los retos y oportunidades que enfrenta el país en materia de comercio exterior, así como elementos clave para comprender cómo estas tensiones impactan la planeación financiera y estratégica de las empresas.

En este contexto, la alianza entre el IMEF y Banco Azteca se posiciona como un mecanismo que, de acuerdo con los organizadores, puede contribuir a fortalecer la capacidad de adaptación de las compañías mexicanas frente a un entorno económico internacional cada vez más volátil.