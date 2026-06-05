El ESG Forum México 2026 reúne a líderes por la sostenibilidad

Celebrado en Central W, Terraza Polanco , en la Ciudad de México, también convocó a representantes de instituciones comprometidas con la construcción de modelos de negocio más resilientes.

Ideas de alto impacto

El evento comenzó con el panel de “Auditoría y aseguramiento de datos ESG: Construyendo un marco de sostenibilidad”, promovido por EY, plática en la que se abordó la creciente importancia de la transparencia, la calidad de la información y la verificación de indicadores ESG como elementos fundamentales para generar confianza entre inversionistas, reguladores y grupos de interés.

Dentro del programa se presentó el grupo de discusión. de “Inteligencia de datos y finanzas sostenibles: impulsando eficiencia, inversión y cadenas de valor responsables”, alentado por ACCIONA Energía, en el que enfatizaron cómo el capital está evolucionando hacia modelos más eficientes en cuanto a consumo energético, análisis, medición y generación de cambios directos sobre la biodiversidad y los ecosistemas.

Asimismo, durante la mesa de diálogo titulada “Economía circular en práctica: Diseño, materiales y modelos de servicio”, fomentado por TetraPak, se contrastaron experiencias sobre cómo la innovación en materiales y empaques está transformando la manera en la que las organizaciones generan valor y reducen su huella ambiental.

Por su parte, la sesión “Movilidad inteligente y sostenible: conectando flotas, energía e infraestructura” reunió perspectivas provenientes del sector público, asegurador, automotriz y de plataformas tecnológicas, seguidas de una conferencia exclusiva por parte de Andrés Omañan, director de operaciones de Ecobici, representante invitado gracias al potenciamiento de Grupo Expansión, reforzados en este tópico en el programa.

Además de las conversaciones, los asistentes al ESG Forum México 2026 tuvieron acceso a áreas de networking, intercambio de experiencias y conferencias exclusivas.

Otro de los temas destacados fue la gestión del agua, potenciado por Rotoplas, donde se abordó la importancia que adquiere la seguridad hídrica para la competitividad de las compañías y el desarrollo económico del país.

Finalmente, el evento concluyó con la mesa de “Transición energética en México: El nuevo balance entre seguridad, soberanía y sostenibilidad fue potenciado en esta ocasión por Logreen Energy y BioEnergy. Los expertos abordaron los retos que enfrenta el país para avanzar hacia una matriz energética más limpia y competitiva.