Tu cerebro decide si puede confiar en alguien en menos de un segundo

“En cualquier ámbito profesional, eso significa que una gran idea mal comunicada puede pasar desapercibida frente a otra simplemente mejor expresada”, explicó Marta de Basilio, conferenciante internacional especializada en comunicación y oratoria de alto impacto.

Paradójicamente, añadió, la sociedad actual experimenta la época con mayor acceso al conocimiento de la historia y, sin embargo, una de las habilidades más escasas sigue siendo la capacidad de expresarse con claridad, influir con integridad y conectar genuinamente con otros.

El verdadero motor del éxito empresarial

Como señaló de Basilio, en el ámbito de los negocios, la comunicación ha dejado de ser una habilidad blanda para convertirse en una de las competencias más determinantes del siglo XXI.

Tras años formando a líderes y equipos en Europa y América Latina, aseguró que diversas oportunidades profesionales se consiguen o se pierden por un único factor: la capacidad de hacerse escuchar.

Y si bien las organizaciones invierten millones en tecnología, innovación y estrategia, con frecuencia olvidan desarrollar la herramienta que hace posible que todo lo anterior funcione: la comunicación.

“Un líder no solo necesita tener visión; necesita transmitirla. Un equipo no solo necesita talento; necesita entenderse. Y un especialista no solo necesita obtener resultados; necesita saber comunicarlos”, sostuvo.

Por lo anterior, planteó la pregunta: si tus ideas merecen ser escuchadas, ¿las estás comunicando de la manera adecuada?

La respuesta la ofrecerá durante su estancia en México, durante dos semanas, como parte de una gira de conferencias y capacitaciones dirigidas a profesionales, directivos y compañías que desean fortalecer su liderazgo, mejorar su capacidad de influencia y dominar el arte de la comunicación.

Los eventos se llevarán a cabo del 27 al 29 de julio de 2026, donde proporcionará herramientas prácticas para hablar en público con seguridad, gestionar conversaciones difíciles, comunicar con mayor impacto y conectar con cualquier audiencia.

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