Principal Afore: un aliado para construir tu futuro con confianza

Por eso, además de evaluar aspectos como el rendimiento o los servicios que ofrecen es fundamental estimar qué tipo de protección y acompañamiento brinda.

Para Principal Afore, construir un mejor futuro comienza con una relación basada en tres pilares: la confianza, el respaldo y un equipo de especialistas que apoya a las personas en todo momento. Estos principios también definen la manera en que en Principal Afore buscan generar bienestar.

Confianza: una Afore que actúa con ética, transparencia y cercanía

Al hablar del ahorro para el retiro, la confianza es el punto de partida. Cada persona necesita tener la certeza de que la institución que administra su patrimonio actúa con responsabilidad, ética y transparencia, a través de procesos claros, información accesible y un compromiso permanente con quienes creen en ella.

De este modo, Principal Afore promueve una comunicación cercana que permita a sus clientes saber cómo funciona su ahorro y cuáles son las herramientas para fortalecerlo. Además, la compañía comprende que cada decisión relacionada con el futuro financiero merece ser tomada con claridad.

La confianza también significa estar presentes cuando el cliente lo requiera. Escuchar, orientar y proporcionar atención forma parte de una relación que se forja durante muchos años y que tiene como objetivo acompañar a las personas a lo largo de su vida laboral.

Porque cuando existe confianza y es posible recordar que Principal Afore es la Administradora de Fondos para el Retiro mejor evaluada, en los rubros de ética e integridad, en el ranking Empresas Más Éticas (E+E) 2025. Con esta garantía, las decisiones importantes se toman con mayor tranquilidad.