Caliza y Gigante Grupo Inmobiliario promueven la transición energética en minibodegas G-Square Echegaray

Como aseguró Enrique Castolo, Director Comercial de Caliza, su enfoque combina experiencia técnica, calidad de ejecución y altos estándares de seguridad con un modelo de servicio basado en la transparencia y el acompañamiento a largo plazo.

Transición energética en línea con los compromisos de GGI

El nuevo equipamiento está diseñado para abastecer de energía de fuentes renovables al inmueble, logrando una reducción directa en el consumo de la red eléctrica tradicional y contribuyendo a la disminución de su huella de carbono.

El sistema solar fotovoltaico cuenta con una capacidad instalada de 31.8 kilovatios pico (kWp) y una generación estimada de 45.9 megavatios-hora (MWh) al año, energía que permitirá reducir el consumo eléctrico proveniente de la red.

A su vez, la generación de energía limpia contribuirá a evitar la emisión de aproximadamente 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) al año, fortaleciendo los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del inmueble.

Desarrollada por Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), G-Square Echegaray se enfoca en la renta de minibodegas y servicios de autoalmacenaje. (Cortesía)



En palabras de Solange Romero, Gerente de Sostenibilidad en GGI, la implementación de este esquema responde directamente a la estrategia de la empresa, que busca incorporar infraestructura eficiente que contribuya a la reducción de impactos ambientales y al bienestar de quienes habitan y visitan sus espacios.

“Al incorporar este sistema fotovoltaico, las bodegas de autoalmacenaje ofrecen espacios comerciales más competitivos y alineados con las expectativas de inquilinos y visitantes que buscan entornos responsables con el medio ambiente”, expresó Christian González, Director de Desarrollo y Nuevos Proyectos.

A través de este proyecto, Caliza y GGI reafirman su interés de impulsar iniciativas sostenibles, que generen valor compartido para el medio ambiente y la sociedad civil.