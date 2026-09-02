Caliza y Gigante Grupo Inmobiliario promueven la transición energética en minibodegas G-Square Echegaray

Gigante Grupo Inmobiliario (GGI)anunció la puesta en marcha de su nuevo sistema de generación de energía solar fotovoltaica en el complejo de minibodegas G-Square Echegaray.
Este proyecto marca un paso importante en la estrategia de la compañía para transformar sus activos inmobiliarios en espacios de bajo impacto ambiental.
Desarrollado junto con Caliza, empresa mexicana con más de diez años integrando infraestructura energética comercial e industrial, la iniciativa incorpora su experiencia en energía solar y almacenamiento inteligente.
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Como aseguró Enrique Castolo, Director Comercial de Caliza, su enfoque combina experiencia técnica, calidad de ejecución y altos estándares de seguridad con un modelo de servicio basado en la transparencia y el acompañamiento a largo plazo.
Transición energética en línea con los compromisos de GGI
El nuevo equipamiento está diseñado para abastecer de energía de fuentes renovables al inmueble, logrando una reducción directa en el consumo de la red eléctrica tradicional y contribuyendo a la disminución de su huella de carbono.
El sistema solar fotovoltaico cuenta con una capacidad instalada de 31.8 kilovatios pico (kWp) y una generación estimada de 45.9 megavatios-hora (MWh) al año, energía que permitirá reducir el consumo eléctrico proveniente de la red.
A su vez, la generación de energía limpia contribuirá a evitar la emisión de aproximadamente 20 toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) al año, fortaleciendo los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del inmueble.
En palabras de Solange Romero, Gerente de Sostenibilidad en GGI, la implementación de este esquema responde directamente a la estrategia de la empresa, que busca incorporar infraestructura eficiente que contribuya a la reducción de impactos ambientales y al bienestar de quienes habitan y visitan sus espacios.
“Al incorporar este sistema fotovoltaico, las bodegas de autoalmacenaje ofrecen espacios comerciales más competitivos y alineados con las expectativas de inquilinos y visitantes que buscan entornos responsables con el medio ambiente”, expresó Christian González, Director de Desarrollo y Nuevos Proyectos.
A través de este proyecto, Caliza y GGI reafirman su interés de impulsar iniciativas sostenibles, que generen valor compartido para el medio ambiente y la sociedad civil.