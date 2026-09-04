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¿Qué debe enseñar una universidad para un mundo que cambia tan rápido?

Las habilidades humanas, como el criterio, la ética, la empatía, la comunicación, el pensamiento crítico, el liderazgo y la capacidad de adaptación, son esenciales para la preparación profesional.
vie 04 septiembre 2026 09:18 AM
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Presentado por: Universidad Humanitas
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La Universidad Humanitas respalda sus 47 años de historia con una educación humanista de excelencia, guiada por el lema: “Sólo el conocimiento hace superior al hombre”. (Cortesía)

Ante el avance de la inteligencia artificial (IA), Universidad Humanitas parte de una premisa: la tecnología puede transformar las profesiones, pero el criterio, la ética, la empatía y la capacidad de adaptación siguen siendo esenciales para ejercerlas con responsabilidad.

Esta perspectiva adquiere relevancia frente a los datos del informe The Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF), donde se anticipa una reconfiguración del mercado global para 2030, con la creación de 170 millones de empleos y el desplazamiento de otros 92 millones.

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En este escenario, la formación técnica en áreas como automatización, IA y sostenibilidad resultará imprescindible para dominar las nuevas competencias del entorno, pero constituye solo la mitad de la ecuación.

Por ejemplo, de acuerdo con el reporte, las empresas priorizarán cada vez más las habilidades analíticas y tecnológicas para hacer frente a la automatización. Entre ellas destacan:

● Pensamiento analítico

● Resiliencia, flexibilidad y agilidad

● Liderazgo e influencia social

● Pensamiento creativo

● Motivación y autoconciencia

● Alfabetización tecnológica

● Empatía y escucha activa

● Curiosidad y aprendizaje continuo

● Gestión del talento

● Orientación al servicio y atención al cliente

En el caso de la Universidad Humanitas , su propuesta educativa es capaz de responder a las demandas del entorno profesional actual, sin perder de vista el valor de la formación humana. Por ello, ofrece una formación práctica y actual, acorde con las demandas del sector profesional.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, en sus aulas han estado presentes más de 100,000 egresados y alumnos, en un despliegue de 13 campus en la República Mexicana. Además de contar con tres modelos educativos: escolarizado, ejecutivo y virtual.

Ventajas del compromiso social en la era digital

A través del programa Humanitas Vive, esta formación también trasciende el aula. Las experiencias de voluntariado y responsabilidad social permiten llevar a la práctica competencias como la empatía, el liderazgo, la colaboración y el compromiso comunitario, mediante acciones ambientales como la reforestación, la limpieza de espacios naturales y el cuidado de áreas comunitarias.

También impulsa causas humanitarias mediante talleres y programas enfocados en promover una educación de calidad, la salud, el deporte y la reducción de las desigualdades.

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Asimismo, la universidad ha cruzado fronteras a través de su Campus Internacional Virtual tanto en Colombia como en México, manteniendo la filosofía de promover la excelencia académica a la par del crecimiento personal.

Acorde con Deloitte , el futuro operativo laboral no exige reemplazar al ser humano por la tecnología, sino lograr una “humanidad aumentada” originada de la sinergia entre lo digital y lo interpersonal.

Este escenario abre oportunidades para que las organizaciones evolucionen sus estructuras de talento, enfocando a las personas en tareas creativas, analíticas y estratégicas.

En este contexto, resulta esencial definir qué tareas deben automatizarse y cuáles potenciarse con IA para elevar la productividad sin perder el sentido humano del trabajo.

Por ello, la Universidad Humanitas promueve el uso de la IA con políticas claras: busca integrarla como una aliada para el aprendizaje, sin sustituir jamás el pensamiento crítico de los alumnos.

Conoce la política de IA de Universidad Humanitas y descubre contenidos sobre educación, elección profesional y habilidades para el futuro en el Blog Humanitas:

https://humanitas.edu.mx/blog/

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La institución cuenta con reconocimiento oficial de la SEP y opera a través de modelos educativos flexibles (Escolarizado, Ejecutivo y Virtual) respaldados por costos accesibles. (Cortesía)

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universidades, arquitectura, educación Universidades

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