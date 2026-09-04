¿Qué debe enseñar una universidad para un mundo que cambia tan rápido?

En este escenario, la formación técnica en áreas como automatización, IA y sostenibilidad resultará imprescindible para dominar las nuevas competencias del entorno, pero constituye solo la mitad de la ecuación.

Por ejemplo, de acuerdo con el reporte, las empresas priorizarán cada vez más las habilidades analíticas y tecnológicas para hacer frente a la automatización. Entre ellas destacan:

● Pensamiento analítico

● Resiliencia, flexibilidad y agilidad

● Liderazgo e influencia social

● Pensamiento creativo

● Motivación y autoconciencia

● Alfabetización tecnológica

● Empatía y escucha activa

● Curiosidad y aprendizaje continuo

● Gestión del talento

● Orientación al servicio y atención al cliente

En el caso de la Universidad Humanitas , su propuesta educativa es capaz de responder a las demandas del entorno profesional actual, sin perder de vista el valor de la formación humana. Por ello, ofrece una formación práctica y actual, acorde con las demandas del sector profesional.

Tras más de cuatro décadas de trayectoria, en sus aulas han estado presentes más de 100,000 egresados y alumnos, en un despliegue de 13 campus en la República Mexicana. Además de contar con tres modelos educativos: escolarizado, ejecutivo y virtual.

Ventajas del compromiso social en la era digital

A través del programa Humanitas Vive, esta formación también trasciende el aula. Las experiencias de voluntariado y responsabilidad social permiten llevar a la práctica competencias como la empatía, el liderazgo, la colaboración y el compromiso comunitario, mediante acciones ambientales como la reforestación, la limpieza de espacios naturales y el cuidado de áreas comunitarias.

También impulsa causas humanitarias mediante talleres y programas enfocados en promover una educación de calidad, la salud, el deporte y la reducción de las desigualdades.