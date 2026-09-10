México fue sede del cuarto Congreso Mundial de Turismo Deportivo de ONU Turismo

Como resultado, la asamblea concentró a 520 representantes de 30 naciones, lo que simbolizó un récord en la participación a nivel mundial. También contó con representantes de 18 embajadas, cinco autoridades ministeriales, 25 panelistas y el cuerpo diplomático acreditado en México.

“Se dice fácil, compañeros, pero es un Congreso Mundial de Turismo Deportivo que por primera vez llega a este continente y a nuestro país”, afirmó Josefina Rodríguez, titular de Sectur.

Beneficios económicos del turismo deportivo

Durante el congreso, Rodríguez Zamora explicó que el turismo deportivo permite diversificar la actividad turística, además de atraer visitantes, inversión y derrama económica a otras regiones del territorio mexicano.

Del mismo modo, subrayó que uno de cada 10 viajeros internacionales llega motivado por alguna actividad deportiva. Este segmento concentra 10% del gasto turístico nacional y registra un crecimiento anual del 28%, lo que exige continuar con la organización de torneos al interior de la República.

El Congreso Mundial de Turismo Deportivo fue en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un recinto icónico a nivel global, sede de la Fórmula 1, Fórmula E, NASCAR, entre otros. Evidencia de que el país cuenta con infraestructura de clase mundial. (Cortesía)

La titular de Sectur informó que México cerrará este año con 295 certámenes deportivos en los 32 estados, los cuales generarán más de 60,000 cuartos-noche. Esto evidencia el potencial de la industria para distribuir los flujos turísticos y llevar beneficios a las comunidades locales.

En esta línea, señaló que el diálogo técnico del congreso ayudará a identificar nuevas oportunidades para mejorar la infraestructura, albergar más torneos y posicionar al país como referente para el turismo deportivo.

Finalmente, Shaikha Nasser Al Nowais, secretaria general de ONU Turismo, subrayó que el encuentro sirvió para analizar cómo las grandes competencias generan un impacto duradero en los destinos, las empresas y las comunidades, más allá de lo deportivo.