El AIFA alcanza cifras récord en el periodo vacacional de verano

Específicamente el 31 de julio, la terminal alcanzó un récord al atender a 28,236 usuarios en 186 vuelos, marca que sobrepasó el 7 de agosto con 28,451 viajeros en 194 salidas y llegadas.

Dichos datos ponen de manifiesto la capacidad de sus instalaciones para brindar servicio en periodos de alta afluencia, manteniendo los pilares de calidad, seguridad y eficiencia que fortalecen al Sistema Aeroportuario Metropolitano.

Asimismo, son una muestra de la aceleración en la demanda de transporte y sostienen el crecimiento de la infraestructura del AIFA, que actualmente despliega una oferta de 40 destinos aéreos nacionales y siete internacionales.

A ello se suman sus alternativas de conectividad terrestre para quienes se desplazan a la Zona Metropolitana del Valle de México y a 11 diferentes estados de la República Mexicana, con la misión de garantizar una experiencia memorable y segura a los pasajeros.

La jornada del 7 de agosto reportó la cifra diaria más alta para el AIFA con 28,451 usuarios y 194 vuelos. (Cortesía)





La jornada del 7 de agosto reportó la cifra diaria más alta para el AIFA con 28,451 usuarios y 194 vuelos. (Cortesía)