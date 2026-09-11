El AIFA alcanza cifras récord en el periodo vacacional de verano

Durante la temporada vacacional de verano 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) superó en dos ocasiones su máximo histórico de pasajeros y operaciones en un solo día.
Entre julio y agosto, el AIFA movilizó 1,442,028 viajeros en 10,201 frecuencias comerciales, consolidándose como uno de los mayores picos de actividad desde que fue inaugurado en 2022.
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Específicamente el 31 de julio, la terminal alcanzó un récord al atender a 28,236 usuarios en 186 vuelos, marca que sobrepasó el 7 de agosto con 28,451 viajeros en 194 salidas y llegadas.
Dichos datos ponen de manifiesto la capacidad de sus instalaciones para brindar servicio en periodos de alta afluencia, manteniendo los pilares de calidad, seguridad y eficiencia que fortalecen al Sistema Aeroportuario Metropolitano.
Asimismo, son una muestra de la aceleración en la demanda de transporte y sostienen el crecimiento de la infraestructura del AIFA, que actualmente despliega una oferta de 40 destinos aéreos nacionales y siete internacionales.
A ello se suman sus alternativas de conectividad terrestre para quienes se desplazan a la Zona Metropolitana del Valle de México y a 11 diferentes estados de la República Mexicana, con la misión de garantizar una experiencia memorable y segura a los pasajeros.
La jornada del 7 de agosto reportó la cifra diaria más alta para el AIFA con 28,451 usuarios y 194 vuelos. (Cortesía)