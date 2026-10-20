Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Bespoke ad

Fiesta Americana Travelty: el viaje que imaginas empieza con una experiencia

Un destino se vuelve más interesante cuando se vive de diferentes maneras.
mar 20 octubre 2026 11:05 AM
Añadir Expansión en Google
Presentado por: Posadas
_65A3001.jpg
Experimentar nuevas actividades permite disfrutar más cada viaje. (Cortesía)

Viajar no solo significa llegar a un destino. También es conocer una nueva forma de vivirlo, relacionarse con el entorno y regresar a casa con historias que permanecen en el recuerdo.

Con esta visión nace Fiesta Americana Travelty, una propuesta que transforma la manera de vivir un viaje a través de experiencias cuidadosamente diseñadas para descubrir, disfrutar y conectar.

Publicidad

Fiesta Americana Travelty reúne una selección de experiencias en varias zonas de México y el Caribe, pensadas para diferentes momentos y formas de viajar. Desde propuestas que invitan a gozar el lujo y el bienestar, hasta aventuras que permiten acercarse a la cultura, la gastronomía y las historias de cada lugar.


El concepto de Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences se vive en los hoteles en donde las actividades especiales despiertan los sentidos, revelan algo nuevo, permiten conectar con la familia o amigos y convierten el tiempo de descanso en una ocasión inolvidable.


Ejemplo de esta propuesta es “Del Mercado a Tu Mesa”, una actividad gastronómica que comienza recorriendo un mercado local junto al chef ejecutivo del hotel para elegir personalmente los ingredientes de un menú. Posteriormente los participantes aprenderán a preparar platillos que luego degustarán. Así explorarán la región a través de sus sabores, sus ingredientes y las historias detrás de ellos.

Publicidad

También está “Relatos de Medianoche”, que invita a redescubrir un destino cuando la ciudad duerme. De la mano de un historiador, los huéspedes visitan lugares emblemáticos en donde conocen sus leyendas y acontecimientos reales y, para cerrar la noche, les espera una mesa con coctelería de autor.

Estas son solo algunas de las actividades que forman parte de Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences, con propuestas que abarcan gastronomía, cultura, bienestar, lifestyle y momentos para compartir en pareja o familia.

Porque el verdadero lujo no siempre está en lo extraordinario, sino en tener la oportunidad de vivir aquello que realmente importa: una cena que se refleja en un recuerdo, una historia que cambia la manera de mirar un destino, un instante de conexión o una experiencia que se queda con los huéspedes mucho después de regresar a su hogar.

Con Fiesta Americana Travelty, cada estancia abre la puerta a una nueva forma de viajar: más personal, más auténtica y profundamente memorable.

Fiesta Americana Travelty . Vive el viaje que imaginas.

_65A4423.jpg

_65A4423.jpg

Cortesía
_DSC2390.jpg

_DSC2390.jpg

Cortesía
_DSC3120.jpg

_DSC3120.jpg

Cortesía
_DSC9005.jpg

_DSC9005.jpg

Cortesía
_DSC9342.jpg

(Obligatorio)

Cortesía
_DSC9342.jpg

(Obligatorio)

Cortesía

Publicidad

Tags

hoteles, Posadas, viajes, turismo Hoteles turismo, todo incluido, hoteles

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad