Fiesta Americana Travelty: el viaje que imaginas empieza con una experiencia

También está “Relatos de Medianoche”, que invita a redescubrir un destino cuando la ciudad duerme. De la mano de un historiador, los huéspedes visitan lugares emblemáticos en donde conocen sus leyendas y acontecimientos reales y, para cerrar la noche, les espera una mesa con coctelería de autor.

Estas son solo algunas de las actividades que forman parte de Fiesta Americana Travelty Exclusive Experiences, con propuestas que abarcan gastronomía, cultura, bienestar, lifestyle y momentos para compartir en pareja o familia.

Porque el verdadero lujo no siempre está en lo extraordinario, sino en tener la oportunidad de vivir aquello que realmente importa: una cena que se refleja en un recuerdo, una historia que cambia la manera de mirar un destino, un instante de conexión o una experiencia que se queda con los huéspedes mucho después de regresar a su hogar.

Con Fiesta Americana Travelty, cada estancia abre la puerta a una nueva forma de viajar: más personal, más auténtica y profundamente memorable.

Fiesta Americana Travelty . Vive el viaje que imaginas.