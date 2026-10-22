¿Qué buscan los consumidores para el Buen Fin 2026?

El Comportamiento de compra en México rumbo al Buen Fin 2026



Según el estudio “Pulso: El Buen Fin 2026” , publicado por la AMVO, el 77% de los consumidores potenciales manifiesta que posiblemente participará en esta campaña, así lo dio a conocer Daniela Orozco, directora de Estudios de Mercado e Inteligencia de Negocios de la asociación.



Durante el AMVO Forum Rumbo al Buen Fin, la ejecutiva añadió que también se observa una fidelidad alta, dado que el 75% de las personas encuestadas afirmó que ya ha adquirido bienes en ediciones pasadas, mientras que el 25% declara que sería su primera vez comprando en este periodo.

La preparación empieza semanas antes del evento



Para anticiparse, la apuesta de las empresas es la creación de campañas especiales de publicidad y marketing, además de considerar la omnicanalidad para mantener una atención eficaz con los consumidores en el momento de su compra.



En las semanas previas a este evento, actualizan los catálogos en sus sitios web, para que los usuarios puedan hacer una búsqueda y empezar a comprar opciones.



Igualmente, esto ayuda a los clientes para corroborar la disponibilidad de los artículos que necesitan y cuáles son las tiendas más cercanas, en el caso de que pretendan recoger su pedido, una de las tendencias que se mencionaron en el foro organizado por la AMVO.



De la misma manera, la AMVO refirió que antes de adquirir un producto, 67% de las personas inicia su búsqueda de artículos con más de una semana de anticipación, al considerar el nivel de descuento, precio de lista y comparación de precios entre plataformas.

Aunado a ello, las redes sociales fomentan la cercanía de las marcas con los consumidores y complementan su experiencia al adquirir productos.

