Koltin y GNP se juntan para vivir más, pero sobre todo, vivir mejor

Lo más importante es que, para sus cerca de 15,000 miembros, las sumas aseguradas, los deducibles, los coaseguros, los tiempos de espera, las condiciones de preexistencias y la antigüedad acumulada se mantienen intactos.

En términos más sencillos, no se pierde ningún beneficio en el camino; sin embargo, gracias a este acuerdo, Koltin otorgará las mejores condiciones de renovación en su haber, acompañadas de una mayor estabilidad en el costo de la suscripción.

Asimismo, el enfoque preventivo muestra resultados. La compañía estima un ahorro de alrededor de 50 millones de pesos en intervenciones médicas que lograron evitarse.

Un modelo de crecimiento sostenido

Desde su fundación en 2021, la base de clientes de Koltin ha más que duplicado su tamaño año con año, y más del 90% renueva. De este modo, su Net Promoter Score (NPS), métrica que mide la lealtad y satisfacción del usuario, alcanza los 70 puntos.

Este destacado nivel refleja la disposición de los clientes a recomendar el servicio, con el que dos de cada cinco afiliados afirman que su calidad de vida mejoró. También, confirma que la historia detrás de la empresa tiene un origen muy humano.

“Empecé Koltin porque no encontraba un seguro justo, asequible y confiable para mis abuelos”, afirmó Eduardo O. Reynaga, cofundador y director general.

La premisa es simple, agregó el ejecutivo, y casi de sentido común: cuidar la salud cuesta menos que curar la enfermedad. Por eso, explicó, se aliaron con la aseguradora líder del país, pues comparten el deseo de que más gente tenga acceso a acompañamiento médico preventivo, coordinado y en comunidad.