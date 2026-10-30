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Koltin y GNP se juntan para vivir más, pero sobre todo, vivir mejor

Ambas firmas se alían para brindar protección a mayores de 50 años, bajo un modelo preventivo. El objetivo es cambiar el paradigma del envejecimiento con salud y tranquilidad financiera.
vie 30 octubre 2026 06:01 PM
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Presentado por: Koltin
KOLTIN
Eduardo Ortiz Reynaga y Carmen Rosillo fundaron Koltin en 2021, para ofrecer membresías de salud y seguros médicos accesibles a adultos mayores en México. (Cortesía)

Hay una idea constante en la cultura de bienestar, según la cual llegar a los 70 no debería sentirse como una cuenta regresiva, sino como una nueva temporada.

Bajo dicha perspectiva surgió la empresa mexicana Koltin , cuya oferta es la única membresía de salud diseñada para personas mayores de 50 años. Ahora, desde el 14 de octubre esta solución cuenta con el respaldo de GNP Seguros, la aseguradora con mayor presencia en el país, para operar la cobertura de gastos médicos mayores.

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Lo más importante es que, para sus cerca de 15,000 miembros, las sumas aseguradas, los deducibles, los coaseguros, los tiempos de espera, las condiciones de preexistencias y la antigüedad acumulada se mantienen intactos.

En términos más sencillos, no se pierde ningún beneficio en el camino; sin embargo, gracias a este acuerdo, Koltin otorgará las mejores condiciones de renovación en su haber, acompañadas de una mayor estabilidad en el costo de la suscripción.

Asimismo, el enfoque preventivo muestra resultados. La compañía estima un ahorro de alrededor de 50 millones de pesos en intervenciones médicas que lograron evitarse.

Un modelo de crecimiento sostenido

Desde su fundación en 2021, la base de clientes de Koltin ha más que duplicado su tamaño año con año, y más del 90% renueva. De este modo, su Net Promoter Score (NPS), métrica que mide la lealtad y satisfacción del usuario, alcanza los 70 puntos.

Este destacado nivel refleja la disposición de los clientes a recomendar el servicio, con el que dos de cada cinco afiliados afirman que su calidad de vida mejoró. También, confirma que la historia detrás de la empresa tiene un origen muy humano.

“Empecé Koltin porque no encontraba un seguro justo, asequible y confiable para mis abuelos”, afirmó Eduardo O. Reynaga, cofundador y director general.

La premisa es simple, agregó el ejecutivo, y casi de sentido común: cuidar la salud cuesta menos que curar la enfermedad. Por eso, explicó, se aliaron con la aseguradora líder del país, pues comparten el deseo de que más gente tenga acceso a acompañamiento médico preventivo, coordinado y en comunidad.

Sin embargo, en palabras de Reynaga: “No se parece a un seguro tradicional”. Más allá de la cobertura, la membresía de Koltin brinda atención personalizada, una evaluación de longevidad, una comunidad activa y acceso a clínicas especializadas en Ciudad de México y Monterrey, a las que próximamente se sumará Guadalajara. Estos tres espacios representan una inversión superior a los 75 millones de pesos.

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La edad promedio de sus clientes es de 68.5 años; cerca del 60% tiene 65 o más y alrededor del 45% llegó sin seguro de gastos médicos vigente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población de 60 años o más se ha triplicado en las últimas tres décadas, representando el 14.7% del total. Ese giro demográfico es la oportunidad de cambiar la conversación en torno a la edad.

Así, la empresa fortalece su programa de longevidad, sus clínicas y su comunidad con el propósito de que envejecer con plenitud deje de ser un privilegio y se convierta en la norma.

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Seguros de salud Seguros

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