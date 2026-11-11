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Pug Seal suma tres años con Llave Michelin y abre su capital a inversionistas

La firma se alista para conquistar la colonia Condesa y la costa de Oaxaca con un concepto de exclusividad y confort.
mié 11 noviembre 2026 09:39 AM
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Presentado por: Pug Seal
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Esta serie de hoteles boutique destaca por sus espacios diseñados con matices que envuelven el arte y distintas épocas. (Cortesía Douglas Rivera)

Con más de una década de trayectoria, Pug Seal vuelve a posicionar a sus tres propiedades en la Guía Michelin. Hoy utiliza este récord operativo para abrir su capital a nuevos inversionistas.

La selección 2026 de hoteles con Llave Michelin dibuja un mapa muy claro de la hotelería de alta gama en México: de las 86 propiedades distinguidas en todo el país, la Ciudad de México concentra 18, localizadas principalmente en los corredores de Polanco, Reforma y Roma-Condesa.

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En este grupo destaca un caso excepcional por su consistencia: Pug Seal, la colección boutique fundada hace más de 10 años por José Manuel Quintana y Sergio Celis.


Por tercer año consecutivo —desde la llegada de la guía Michelin al país—, la firma ha renovado la prestigiosa Llave en cada una de sus casas: Pug Seal Allan Poe y Pug Seal Anatole France, en Polanco, y Pug Seal Oaxaca, en el centro histórico de esa ciudad.


Escalar la esencia boutique: de la intuición a la excelencia operativa


Lo que hace memorable a un hotel pequeño son las decisiones mínimas y personales, al considerar, por ejemplo, quién recibe al huésped, cómo se resuelve una petición a las 11 de la noche o qué recuerdan los viajeros sobre su visita anterior.

Por eso la Llave sirve como medición de algo que los estados financieros no alcanzan a mostrar. La guía revisa su selección cada año y un hotel puede perderla de una edición a otra. Sostenerla en tres propiedades, en dos ciudades y durante tres ciclos indica que el estándar ya es un sello en la operación.

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Personas cuidando de personas

Quintana resume el modelo de la colección boutique como el sello. Un sello que se ha construido con los errores y los aciertos operativos y conceptuales. Y describe el lujo de sus hoteles como una experiencia emocional y estética.

“Un hotel pequeño no tiene dónde esconder un mal día. Si quien te recibe o te sirve el café no cree en el proyecto, el huésped lo nota antes que cualquier inspector. El lujo para nosotros es una experiencia estética y emocional”, señala José Manuel Quintana.

Ese historial es el argumento con el que la colección sale ahora a buscar capital. Pug Seal Condesa, en la Ciudad de México, y Pug Seal Mermejita, en la costa de Oaxaca, están en etapa de inversión. Para ambos, la empresa abre la participación a inversionistas externos, más allá de los socios fundadores y del círculo de friends & family que había financiado a la colección hasta ahora.

La elección de Condesa se debe a su ubicación, ya que es una de las colonias en donde se concentran los hoteles con Llave en la capital. Mientras que Mermejita lleva el modelo al Pacífico oaxaqueño, en el mismo estado donde la colección ya opera una de sus tres casas.

En cuanto al vehículo de la inversión, se trata de un fideicomiso que da certeza patrimonial a lo aportado, con rendimientos que la empresa califica como atractivos y con un programa exclusivo que integra a los inversionistas a la comunidad y estilo de vida del sello Pug Seal.

La información para inversionistas está disponible en https://pugseal.com/inversiones-condesa/ y https://pugseal.com/inversiones-mermejita/

Pug Seal

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Pug Seal Allan Poe.
Cortesía Douglas Rivera
(Obligatorio)

(Obligatorio)

Pug Seal Anatole France.
Cortesía Douglas Rivera
(Obligatorio)

(Obligatorio)

Habitación en Pug Seal Anatole France.
Cortesía Douglas Rivera
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Pug Seal Oaxaca.
Cortesía Douglas Rivera
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Patio en Pug Seal Oaxaca.
Cortesía Douglas Rivera

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Tags

Maletas Hoteles Oaxaca Ciudad de México

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