Pug Seal suma tres años con Llave Michelin y abre su capital a inversionistas

Personas cuidando de personas

Quintana resume el modelo de la colección boutique como el sello. Un sello que se ha construido con los errores y los aciertos operativos y conceptuales. Y describe el lujo de sus hoteles como una experiencia emocional y estética.

“Un hotel pequeño no tiene dónde esconder un mal día. Si quien te recibe o te sirve el café no cree en el proyecto, el huésped lo nota antes que cualquier inspector. El lujo para nosotros es una experiencia estética y emocional”, señala José Manuel Quintana.

Ese historial es el argumento con el que la colección sale ahora a buscar capital. Pug Seal Condesa, en la Ciudad de México, y Pug Seal Mermejita, en la costa de Oaxaca, están en etapa de inversión. Para ambos, la empresa abre la participación a inversionistas externos, más allá de los socios fundadores y del círculo de friends & family que había financiado a la colección hasta ahora.

La elección de Condesa se debe a su ubicación, ya que es una de las colonias en donde se concentran los hoteles con Llave en la capital. Mientras que Mermejita lleva el modelo al Pacífico oaxaqueño, en el mismo estado donde la colección ya opera una de sus tres casas.

En cuanto al vehículo de la inversión, se trata de un fideicomiso que da certeza patrimonial a lo aportado, con rendimientos que la empresa califica como atractivos y con un programa exclusivo que integra a los inversionistas a la comunidad y estilo de vida del sello Pug Seal.

La información para inversionistas está disponible en https://pugseal.com/inversiones-condesa/ y https://pugseal.com/inversiones-mermejita/