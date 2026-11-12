Servicios Broxel se pronuncia sobre la licitación federal de vales 2025

En ese nuevo marco, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condujo la Licitación Pública No. LA-06-400-006400001-N-19-2025 referente al: Servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para el otorgamiento de la prestación de la medida de fin de año para el ejercicio fiscal 2025 de las personas trabajadoras de más de 200 dependencias y entidades.

En esa licitación intervinieron las áreas consolidadoras y normativas federales, así como un testigo social que dio seguimiento a su desarrollo. Servicios Broxel, S.A.P.I de C.V., (en adelante Broxel) presentó la propuesta con las mejores condiciones para el Estado, obtuvo el fallo, suscribió el contrato respectivo y entregó los vales en tiempo y forma en beneficio de miles de familias mexicanas.

En resumen, Broxel fue adjudicada, derivado de haber cumplido los requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que representaron las mejores condiciones para el Estado, al ser la propuesta idónea y la que contenía mayores beneficios integrales, al haber ofertado la mejor bonificación al Gobierno Federal equivalente a más de 480 millones de pesos que Broxel dejó de cobrar por la prestación del servicio, amén de haber dispersado en tiempo récord las cantidades íntegras a todas y cada una de las dependencias y entidades solicitantes y cumplir a cabalidad con el objeto de esta contratación.

Cabe precisar que, a la fecha, todos y cada uno de los requerimientos e inquietudes de las dependencias y entidades han sido atendidos puntual y cabalmente desahogados, conforme a sus solicitudes. Broxel siempre ha estado y estará comprometido con la transformación de la vida pública y con el proyecto de México, a partir de los principios de buena fe, colaboración institucional y compromiso constructivo que nos distingue.

