Servicios Broxel se pronuncia sobre la licitación federal de vales 2025

Respecto del documento “oficial” que fue citado en un medio de comunicación, a la fecha, Broxel no ha sido notificado del mismo, por lo que desconoce su autenticidad e integridad, así como la vía por la que fue obtenido. Si se trata de una opinión interna de un órgano colegiado de la banca de desarrollo, su difusión parcial impide conocer su contexto y su alcance.
Broxel reitera que siempre ha estado comprometido con el sector público y privado y reitera su disposición y ánimo de colaboración ante cualquier requerimiento que abone a la conciliación, al mejor cumplimiento normativo, para la transparencia y rendición de cuentas.
A lo largo de su trayectoria, Broxel se ha consolidado como un aliado tecnológico y financiero de primer nivel para el desarrollo de México, respaldado por años de solvencia operativa, innovación y un estricto apego a la legalidad en cada uno de sus procesos.
En Broxel estamos seguros de que el trabajo, los resultados y el juego limpio son la mejor carta de presentación que tenemos, pues concebimos los medios de pago y la tecnología transaccional como una forma de contribuir con vocación permanente de servicio, capacidad de ejecución a gran escala y un compromiso inquebrantable, al bienestar de todas las familias mexicanas.
Atentamente,
Servicios Broxel.
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Nota del editor: Las opiniones, datos y afirmaciones aquí expresados corresponden exclusivamente a Servicios Broxel.