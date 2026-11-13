Farmacias Benavides anuncia un acuerdo definitivo para ser adquirida por Farmacias del Ahorro

Juntas, las compañías crearán una oferta fortalecida de servicios farmacéuticos y de salud a nivel nacional, basada en un profundo compromiso con la salud y la prosperidad de los mexicanos a precios accesibles.

La conclusión de esta operación marcará un regreso histórico a casa, al devolver a manos mexicanas a un pilar del comercio farmacéutico nacional y poner de manifiesto la profunda confianza de Farmacias del Ahorro en el mercado interno de México, su gente y su crecimiento a largo plazo.

Farmacias del Ahorro está plenamente comprometida con dar continuidad al prestigioso legado de la familia Benavides, uniendo nuestras fortalezas para brindar más atención médica, consultas médicas gratuitas y mayores ahorros a las familias mexicanas.

Tras dar a conocer la compra, estas fueron las declaraciones de los ejecutivos de las empresas:

“Este acuerdo marca un nuevo y emocionante capítulo para Farmacias Benavides, los integrantes de nuestro equipo y los clientes y las comunidades a quienes servimos. Durante más de 100 años, Benavides se ha construido sobre la base de la confianza y el cuidado, y en Farmacias del Ahorro hemos encontrado un socio que comparte nuestros valores y nuestro compromiso con la salud de los mexicanos. Esperamos seguir aprovechando el impulso que nuestros equipos han generado y crear aún más oportunidades de crecimiento”, aseveró Mauricio González, director general de Farmacias Benavides.

“Durante más de tres décadas, nuestra visión a largo plazo ha sido invertir, crecer y desarrollar capacidades que mejoren directamente la vida de las familias mexicanas. La adquisición de Farmacias Benavides es un hito estratégico que reafirma este compromiso con nuestro país.” Siempre hemos creído que el crecimiento empresarial solo tiene verdadero sentido cuando está al servicio de la sociedad. A través de esta inversión histórica, aseguraremos y fortaleceremos una plataforma de atención médica de clase mundial que servirá con orgullo a México durante las generaciones venideras”, sostuvo Antonio Leonardo Castañón, cofundador y presidente de Grupo Farmacias del Ahorro.

