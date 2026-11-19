Para Arturo Elías Slim, su fundador y director general, está claro que los clientes ya se digitalizaron, pero el problema es que las empresas no; de ahí surge la necesidad de contar con un modelo que les permita empezar en ceros y pagar al crecer.

El costo de empezar a vender con herramientas por separado

Hoy cada herramienta se contrata por separado, se paga por su cuenta y ninguna se conecta con la otra. Según precios de mercado que refirió T1, implica destinar, al menos, 1,600 pesos mensuales (divididos en 400 por tienda en línea, 1,000 para el punto de venta y 200 de facturación), sumando cerca de 10,000 pesos para configurar el sistema.

En comparación, T1 reúne toda la operación, evitando que el emprendedor realice una inversión fuerte antes de empezar a generar ingresos.

En el caso del Plan Gratuito de T1, se incluyen 30 pedidos al mes en la tienda en línea, 500 productos, 25 facturas al mes que se renuevan cada periodo y una sucursal; por su parte, el Plan Básico de 399 pesos mensuales contempla 500 pedidos al mes en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados y tres sucursales.

En todos los planes, los pedidos por punto de venta, marketplaces y links de pago no tienen límite. Para negocios con más volumen también existen el Plan Avanzado y un Plan Enterprise a la medida."

La base de T1 estaba construida sobre tres herramientas que resolvían el arranque digital de los negocios en México: T1 Tienda, capaz de crear una tienda en línea en 31 segundos, en promedio, con solo escribir qué se vende; T1 Pagos, que procesa más de 500,000 transacciones al día y deposita al siguiente día hábil; y T1 Envíos, que cotiza con las principales paqueterías del país y acumula más de 40 millones de envíos.