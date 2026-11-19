En el país hay 77 millones de compradores en línea, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO). Sin embargo, de los 5.4 millones de negocios, solo uno de cada 20 vende en línea y apenas 16 de cada 100 aceptan pagos digitales, según los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mira los lanzamientos de T1.
Para contribuir a resolver esta brecha, el ecosistema T1 presentó las soluciones integradas para vender, cobrar, enviar y facturar, de forma gratuita para empezar y con inteligencia artificial (IA).
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Para Arturo Elías Slim, su fundador y director general, está claro que los clientes ya se digitalizaron, pero el problema es que las empresas no; de ahí surge la necesidad de contar con un modelo que les permita empezar en ceros y pagar al crecer.
El costo de empezar a vender con herramientas por separado
Hoy cada herramienta se contrata por separado, se paga por su cuenta y ninguna se conecta con la otra. Según precios de mercado que refirió T1, implica destinar, al menos, 1,600 pesos mensuales (divididos en 400 por tienda en línea, 1,000 para el punto de venta y 200 de facturación), sumando cerca de 10,000 pesos para configurar el sistema.
En comparación, T1 reúne toda la operación, evitando que el emprendedor realice una inversión fuerte antes de empezar a generar ingresos.
En el caso del Plan Gratuito de T1, se incluyen 30 pedidos al mes en la tienda en línea, 500 productos, 25 facturas al mes que se renuevan cada periodo y una sucursal; por su parte, el Plan Básico de 399 pesos mensuales contempla 500 pedidos al mes en la tienda en línea, productos y facturas ilimitados y tres sucursales.
En todos los planes, los pedidos por punto de venta, marketplaces y links de pago no tienen límite. Para negocios con más volumen también existen el Plan Avanzado y un Plan Enterprise a la medida."
La base de T1 estaba construida sobre tres herramientas que resolvían el arranque digital de los negocios en México: T1 Tienda, capaz de crear una tienda en línea en 31 segundos, en promedio, con solo escribir qué se vende; T1 Pagos, que procesa más de 500,000 transacciones al día y deposita al siguiente día hábil; y T1 Envíos, que cotiza con las principales paqueterías del país y acumula más de 40 millones de envíos.
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Por su parte, T1 Pagos y T1 Envíos no requieren cuota mensual, ya que funcionan por uso, es decir, por cada cobro realizado y cada guía generada. A ese recorrido ya probado se suman ahora las novedades pensadas para acompañar la operación:
Uno, el experto
No es una solución de IA más. Está conectada a las ventas, productos, inventarios, clientes, envíos y facturas de la empresa, y entre más se usa, más aprende. Trabaja 24/7 desde el celular o la computadora y ejecuta más de 250 acciones dentro de T1 con solo pedírselo con palabras. Antes de realizar cualquier acción con dinero, solicita confirmación. Además, está incluida en todos los planes.
T1 POS
Es el punto de venta disponible desde el celular, la tableta o la computadora mediante una app gratuita en App Store y Google Play. Todo lo que se comercializa en la tienda física, en línea y en redes sociales se descuenta en tiempo real de un solo inventario. Los precios se modifican una vez para todos los canales, al tiempo que los tickets y el corte de caja se gestionan desde el mismo lugar. Las ventas en el punto de venta son ilimitadas desde el Plan Gratuito de T1.
T1 Finanzas
Permite facturar con un clic desde el punto de venta, la tienda en línea, redes sociales o marketplaces, mientras la IA ayuda a encontrar la clave del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de cada producto. Es posible emitir factura individual, global o mediante un link de autofactura para el cliente.
Desde la perspectiva de Elías Slim, la hoja de ruta de la digitalización no debería depender del tamaño de la empresa ni exigir pagos antes de concretar la primera venta.
"Creemos que la tecnología se debe democratizar: que una persona con un producto y ganas tenga las mismas herramientas que las empresas más grandes. El que empieza, no paga. El que crece, paga lo justo", concluyó.