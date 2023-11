Cómo acabar con la rivalidad entre mujeres

Expansión: Se podría pensar que ya hemos superado este tema, ¿por qué seguimos hablando de ello?

Anne de Montarlot: Es un tema muy tabú y puede, aparentemente, ir en desacuerdo con el movimiento #MeToo y la sororidad; pero, en realidad, sigue existiendo, sobre todo, en redes sociales. La rivalidad no es algo que se haya ganado, que se sepa gestionar, y es fundamental que se trate, para que la sororidad pueda funcionar plenamente y como mujeres podamos desarrollarnos al 100% en la vida personal y profesional.

Élisabeth Cadoche: Recibimos muchos testimonios y vimos que era una realidad, y luego recogimos varios estudios. En uno de ellos, se preguntaba tanto a hombres como a mujeres si preferían figuras de liderazgo masculinas o femeninas: 52% de los hombres respondieron que preferían un jefe hombre, pero 63% de las mujeres respondieron que preferían a un hombre y el motivo era sorprendente, porque decían que las mujeres son demasiado emocionales y malas. Así que ahí hay información que debe ser analizada.

E: ¿Tuvieron dudas sobre cómo plantear este libro, precisamente porque muchas mujeres estamos hartas de hablar de ‘rivalidad femenina’?

EC: Sí, claro que nos planteamos la cuestión. Y, de hecho, hace dos años publicamos un libro sobre la falta de confianza de las mujeres en sí mismas, para el que entrevistamos a más de 100 mujeres y el hecho de ser víctimas de otra mujer fue recurrente. Hablamos con nuestra editora y nos dijo que no, que ese era un tema del pasado, que estamos en una era de sororidad y que no podía ser así. Sin embargo, vimos testimonios de mujeres víctimas de otras mujeres, y algunos eran realmente terribles. Sabíamos que es un tabú, pero en ese momento la opción era poner el tema bajo la alfombra y no hablar más que de sororidad, o enfrentarlo y ponerlo sobre la mesa.

E: ¿Por qué sigue siendo algo que queremos ocultar o decir que ya superamos?

EC: Nos da vergüenza sentir rivalidad con otras mujeres, pero siempre hay un momento en el que todas hemos experimentado esa rivalidad, así que poner el tema sobre la mesa es vital. Y una puede decir que no le concierne, que ella no la siente, pero si en algún momento le ocurre, no va saber cómo gestionarlo. Así es cómo planteamos siempre los temas, al igual que en el libro pasado: primero planteamos la cuestión, investigamos el porqué, tratamos de entender el trasfondo y las razones por las que existen y así, a través de esta comprensión, poder actuar.

AdM: También las mujeres estamos menos acostumbradas a ser abiertas, tendemos a esconder los celos, la competición, la envidia. Estamos educadas para eso y, peor aún, fuimos socializadas un poco bajo el dictado de la amabilidad, de cuidar a los demás, de no enojarnos. Así que es mucho más difícil manejar esta rivalidad, un sentimiento que es humano, universal, y que no manejamos de la misma manera que los hombres. Y, por tanto, se convierte en una rivalidad muy tóxica que se expresa de manera pasivo-agresiva.