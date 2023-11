Cuando las redes sociales profesionales generan estrés

Uno de los problemas, señala Silvia J. Ramos, cofundadora de Dale Hype, una iniciativa lúdica contra el estrés laboral es cómo concebimos el éxito. “Depende de la red social, pero se vende una imagen de perfección y las personas pueden sentir que no son suficientes”.

Lyz Escalante, consultora en desarrollo organizacional y especialista en mindfulness, apunta que, incluso para quien tiene relativizado qué es el éxito es complicado desapegarse de la necesidad de “pertenecer”, ya sea una posición de liderazgo o a un círculo de gente considerada exitosa, influencer o con cierto poder económico-social. “No conozco a nadie que no se sienta seducido por alcanzar estos niveles”, reconoce.

Y aunque muchas personas empiezan a publicar desde su vulnerabilidad y conectan de forma genuina con otros participantes de las redes, todavía no es lo habitual. “Hay mucho estigma en compartir que soy vulnerable. Yo hago mucha investigación en empresas y algo de lo que me he dado cuenta es el hecho de que si publico que no estoy bien o que estoy estresada, ¿qué va a pensar de mí mi jefe, que soy una persona que no puede con el trabajo?”, afirma Ramos, especialista en salud mental y burnout.

“Incluso emprendedores me han dicho que no lo hacen porque los inversionistas, al fin de cuentas, están invirtiendo en ellos como personas y no pueden decir que están abrumados. Sería interesante normalizar que a veces no nos sentimos bien”, añade.

Por ello, Escalante destaca la necesidad de desarrollar la resiliencia o la perseverancia, sobreponerse a lo que no está dando el resultado esperado, para lidiar con la frustración.

LinkedIn declinó la solicitud de entrevista de Expansión.