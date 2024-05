La salud mental en los jóvenes, ¿una amenaza para el éxito laboral?

Los hallazgos más recientes de la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) del Centro de Opinión Pública de la UVM respaldan esta idea, al revelar que 49.7% de los graduados universitarios en México ingresan al mercado laboral en empleos que no están relacionados con su carrera, un aumento de nueve puntos porcentuales en dos años. Esta proporción disminuye a 39.7% a medida que avanzan en su trayectoria profesional.

“La precarización en el empleo es un problema central. También hay una pérdida de identidad laboral y una ausencia de trabajos estables y regulados por el Estado. Si bien, el gobierno promueve la regulación de las empresas, hay resistencia por parte del sector privado, que tiende a favorecer la competencia y la maximización de utilidades”, puntualiza Unzueta.

Corduneanu coincide que el antiguo paradigma del "Estado del bienestar", que ofrecía seguridad en el trabajo y un horario fijo hasta la jubilación, ya es obsoleto. Los jóvenes están entre dos mundos y tienen la tarea de crear un nuevo paradigma laboral que se adapte a sus necesidades y ofrezca más oportunidades y mejores condiciones.

El primer paso

Ana Paola Ramos recomienda a los jóvenes preguntarse qué quieren, más allá de las limitaciones impuestas por la sociedad o la mente. Luego reconocer en dónde se encuentran y qué pasos necesitan dar para llegar al lugar donde quieren estar. Esto incluye trazar un plan de acción y trabajar en el aspecto físico, mental, emocional y espiritual.

En el aspecto físico, aconseja hacer ejercicio, cuidar la alimentación y el descanso. En el aspecto mental, es importante examinar y modificar creencias y paradigmas limitantes, practicar mindfulness y considerar la terapia si es necesario. En el terreno emocional, invita a identificar las emociones para manejarlas de manera saludable. “Se vale sentirse enojado, frustrado, triste, el detalle es cómo lo procesamos”, dice.

Practicar la espiritualidad ayuda a cultivar cualidades como la compasión, la gratitud y la aceptación, lo que puede mejorar las relaciones interpersonales y promover un mayor bienestar emocional. Además, puede brindar un sentido de paz interior y calma en medio del estrés y la agitación cotidiana. “Los resultados no se van a dar en una noche, pero considera siempre el factor del valor compuesto; un granito de arena diario”.

Jonas Prising, presidente y CEO de Manpower Group, cree que los jóvenes no deben cerrarse porque tienen un buffet de posibilidades frente a ellos. “Si no encuentras el trabajo perfecto, no te preocupes, empieza a trabajar, aprende cómo es el mundo laboral, adquiere la experiencia. Vas a cambiar de empleo muchas veces en los siguientes 55 años de tu vida laboral, entonces averigua qué te gusta”, puntualiza.