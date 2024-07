Trevor Bauer triunfa en México y busca una segunda oportunidad

Desde su llegada a los Diablos Rojos de México, el pasado 19 de marzo, Trevor Bauer se ha impuesto como uno de los mejores pitcher del país, ¿y por qué no? también del mundo. Sin embargo, este atleta estadounidense asegura no encontrar las razones de por qué no está en una organización de élite del beisbol estadounidense como los Yankees o los Dodgers.